https://ria.ru/20230920/ukraina-1897670073.html

"Карта изменится". В США заговорили о новой тактике на Украине

"Карта изменится". В США заговорили о новой тактике на Украине - РИА Новости, 20.09.2023

"Карта изменится". В США заговорили о новой тактике на Украине

Соединенным Штатам следует пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T22:26

2023-09-20T22:26

2023-09-20T22:26

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Соединенным Штатам следует пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Русские не представляют из себя злодеев, они просто пытаются защититься от экзистенциальной угрозы, которую, по их мнению, мы могли бы создать, разместив свои ракеты на Украине. Поэтому нам нужно успокоиться и понять ситуацию, тогда мы сможем завершить конфликт. Но карта изменится. Произойдет обмен территорий. Конец дискуссии", — отметил он.По мнению офицера, Вашингтон не имеет важных интересов в бывшей советской республике, так как это "не сверкающий город либеральной демократии на холме".Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.

https://ria.ru/20230920/putin-1897552608.html

https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897643890.html

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украина

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в мире, россия, украина, вашингтон (штат), пентагон