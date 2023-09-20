https://ria.ru/20230920/ukraina-1897619062.html

Американский сенатор призвал перестать накачивать Украину оружием

Американский сенатор призвал перестать накачивать Украину оружием - РИА Новости, 20.09.2023

Американский сенатор призвал перестать накачивать Украину оружием

Военно-промышленный комплекс США не может обеспечивать оружием и Украину, и Тайвань, поэтому США должны определиться с учетом собственных национальных интересов РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:09

2023-09-20T18:09

2023-09-20T18:12

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Военно-промышленный комплекс США не может обеспечивать оружием и Украину, и Тайвань, поэтому США должны определиться с учетом собственных национальных интересов - выбор должен пасть не на Украину, считает сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс. "Я опасаюсь, что мы поставляем слишком много вооружения на Украину и производим его недостаточно", - сказал Вэнс на мероприятии интернет-портала Axios. Он добавил, что задержки в поставках оружия Тайваню при этом показывают, что оборонно-промышленный комплекс США не может работать на два театра боевых действий. "Думаю, что нам надо отказаться от одного в пользу другого, что отвечает интересам нашей национальной безопасности", - отметил сенатор. "Если Китай вторгнется в Тайвань... это полностью уничтожит американскую экономику. Величина зависимости, которую мы испытываем от различной тайваньской промышленности, особенно тайваньских полупроводников, означает, что у Китая было огромное влияние на нас", - подытожил он. Россия, по его словам, не представляет такой угрозы нежели Китай. Накануне заместитель помощника госсекретаря по региональной безопасности в Бюро по военно-политическим вопросам Мира Резник заявила, что США выражают озабоченность задержками в поставках оружию Тайваню. Помощник главы Пентагона по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер объяснила такие задержки проблемами в промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, пентагон