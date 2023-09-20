Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор призвал перестать накачивать Украину оружием - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 20.09.2023 (обновлено: 18:12 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897619062.html
Американский сенатор призвал перестать накачивать Украину оружием
Американский сенатор призвал перестать накачивать Украину оружием - РИА Новости, 20.09.2023
Американский сенатор призвал перестать накачивать Украину оружием
Военно-промышленный комплекс США не может обеспечивать оружием и Украину, и Тайвань, поэтому США должны определиться с учетом собственных национальных интересов РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:09
2023-09-20T18:12
украина
россия
сша
сергей лавров
дмитрий песков
нато
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307304_0:220:3050:1936_1920x0_80_0_0_04600b33bedb50addf34b41418e9f0dd.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Военно-промышленный комплекс США не может обеспечивать оружием и Украину, и Тайвань, поэтому США должны определиться с учетом собственных национальных интересов - выбор должен пасть не на Украину, считает сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс. "Я опасаюсь, что мы поставляем слишком много вооружения на Украину и производим его недостаточно", - сказал Вэнс на мероприятии интернет-портала Axios. Он добавил, что задержки в поставках оружия Тайваню при этом показывают, что оборонно-промышленный комплекс США не может работать на два театра боевых действий. "Думаю, что нам надо отказаться от одного в пользу другого, что отвечает интересам нашей национальной безопасности", - отметил сенатор. "Если Китай вторгнется в Тайвань... это полностью уничтожит американскую экономику. Величина зависимости, которую мы испытываем от различной тайваньской промышленности, особенно тайваньских полупроводников, означает, что у Китая было огромное влияние на нас", - подытожил он. Россия, по его словам, не представляет такой угрозы нежели Китай. Накануне заместитель помощника госсекретаря по региональной безопасности в Бюро по военно-политическим вопросам Мира Резник заявила, что США выражают озабоченность задержками в поставках оружию Тайваню. Помощник главы Пентагона по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер объяснила такие задержки проблемами в промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307304_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b042cedeb2d75f07951977d44962603f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, пентагон
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Пентагон
Американский сенатор призвал перестать накачивать Украину оружием

Американский сенатор Вэнс призвал перестать накачивать Украину оружием

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Военно-промышленный комплекс США не может обеспечивать оружием и Украину, и Тайвань, поэтому США должны определиться с учетом собственных национальных интересов - выбор должен пасть не на Украину, считает сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс.
"Я опасаюсь, что мы поставляем слишком много вооружения на Украину и производим его недостаточно", - сказал Вэнс на мероприятии интернет-портала Axios.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского
Вчера, 08:00
Он добавил, что задержки в поставках оружия Тайваню при этом показывают, что оборонно-промышленный комплекс США не может работать на два театра боевых действий.
"Думаю, что нам надо отказаться от одного в пользу другого, что отвечает интересам нашей национальной безопасности", - отметил сенатор.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
США не могут ни подкупить, ни запугать
19 сентября, 08:00
"Если Китай вторгнется в Тайвань... это полностью уничтожит американскую экономику. Величина зависимости, которую мы испытываем от различной тайваньской промышленности, особенно тайваньских полупроводников, означает, что у Китая было огромное влияние на нас", - подытожил он.
Россия, по его словам, не представляет такой угрозы нежели Китай.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
"Райский сад" достанется нелегалам
18 сентября, 08:00
Накануне заместитель помощника госсекретаря по региональной безопасности в Бюро по военно-политическим вопросам Мира Резник заявила, что США выражают озабоченность задержками в поставках оружию Тайваню. Помощник главы Пентагона по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер объяснила такие задержки проблемами в промышленности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Женщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи
15 сентября, 08:00
 
УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала