Европейские страны поняли, что с Украиной им не по пути, заявили в Донецке
Гагин: Европа вспомнила о своих интересах и поняла, что ей с Украиной не по пути
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Европейские страны поняли, что с Украиной им не по пути, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя новый конфликт Украины на фоне запрета импорта сельхозпродукции рядом восточноевропейских стран.
"Сейчас пришло время, когда все европейские страны вспомнили о своих интересах и поняли, что с Украиной им не по пути, что тащить этот воз вместе у них не получится. У каждого есть собственные интересы своей державы, и они не совпадают с интересами Украины, Соединенных Штатов и самого блока НАТО", - заявил Гагин.
Также он подчеркнул, что такие события все больше приближают блок НАТО к развалу. "Весь этот бомонд, сам блок НАТО, напоминает лебедя, рака и щуку в последнее время. И чем больше этого понимания, что с Украиной не по пути, что слишком дорого любить украинцев, а самое главное, что у каждой страны есть свои интересы, тем ближе блок НАТО к развалу", - отметил советник врио главы ДНР.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.