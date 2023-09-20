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Новые военные поставки Лондона Киеву не изменят ситуации, заявил Грушко - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897580901.html
Новые военные поставки Лондона Киеву не изменят ситуации, заявил Грушко
Новые военные поставки Лондона Киеву не изменят ситуации, заявил Грушко - РИА Новости, 20.09.2023
Новые военные поставки Лондона Киеву не изменят ситуации, заявил Грушко
Новые поставки Лондоном Киеву десятков тысяч артиллерийских снарядов не изменят положения на театре военных действий, но демонстрируют опасную линию британцев,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:23
2023-09-20T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
великобритания
александр грушко
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новые поставки Лондоном Киеву десятков тысяч артиллерийских снарядов не изменят положения на театре военных действий, но демонстрируют опасную линию британцев, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Накануне министр обороны Великобритании Грант Шэппс после встречи контактной группы по Украине на немецкой базе Рамштайн сообщил, что Британия дополнительно передаст Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов. "Мы осуждаем эти заявления. Это проявление линии запада на максимальное затягивание конфликта до последнего украинца… С военной точки зрения это уже очевидно не изменит положения на театре военных действий в этой прокси-войне, которую учинили страны запада против РФ, но очевидным образом свидетельствует о том, что линия Лондона в этом отношении является одной из самых провокационных и опасных", - сказал дипломат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, вооруженные силы украины, великобритания, александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Александр Грушко, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Новые военные поставки Лондона Киеву не изменят ситуации, заявил Грушко

Грушко: новые поставки Лондоном Киеву оружия не изменят положения на фронте

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новые поставки Лондоном Киеву десятков тысяч артиллерийских снарядов не изменят положения на театре военных действий, но демонстрируют опасную линию британцев, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Накануне министр обороны Великобритании Грант Шэппс после встречи контактной группы по Украине на немецкой базе Рамштайн сообщил, что Британия дополнительно передаст Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов.
"Мы осуждаем эти заявления. Это проявление линии запада на максимальное затягивание конфликта до последнего украинца… С военной точки зрения это уже очевидно не изменит положения на театре военных действий в этой прокси-войне, которую учинили страны запада против РФ, но очевидным образом свидетельствует о том, что линия Лондона в этом отношении является одной из самых провокационных и опасных", - сказал дипломат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВеликобританияАлександр ГрушкоРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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