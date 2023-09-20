https://ria.ru/20230920/ukraina-1897580901.html

Новые военные поставки Лондона Киеву не изменят ситуации, заявил Грушко

Новые военные поставки Лондона Киеву не изменят ситуации, заявил Грушко - РИА Новости, 20.09.2023

Новые военные поставки Лондона Киеву не изменят ситуации, заявил Грушко

Новые поставки Лондоном Киеву десятков тысяч артиллерийских снарядов не изменят положения на театре военных действий, но демонстрируют опасную линию британцев,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:23

2023-09-20T16:23

2023-09-20T16:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

великобритания

александр грушко

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новые поставки Лондоном Киеву десятков тысяч артиллерийских снарядов не изменят положения на театре военных действий, но демонстрируют опасную линию британцев, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Накануне министр обороны Великобритании Грант Шэппс после встречи контактной группы по Украине на немецкой базе Рамштайн сообщил, что Британия дополнительно передаст Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов. "Мы осуждаем эти заявления. Это проявление линии запада на максимальное затягивание конфликта до последнего украинца… С военной точки зрения это уже очевидно не изменит положения на театре военных действий в этой прокси-войне, которую учинили страны запада против РФ, но очевидным образом свидетельствует о том, что линия Лондона в этом отношении является одной из самых провокационных и опасных", - сказал дипломат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230601/ukraina-1875630870.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, великобритания, александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр