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"Их не остановить". В США раскрыли, где завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:08 20.09.2023 (обновлено: 16:38 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897576690.html
"Их не остановить". В США раскрыли, где завершится конфликт на Украине
"Их не остановить". В США раскрыли, где завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 20.09.2023
"Их не остановить". В США раскрыли, где завершится конфликт на Украине
Российская армия может дойти до Киева, если это потребуется для завершения конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:08
2023-09-20T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
одесса
владимир путин
пентагон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российская армия может дойти до Киева, если это потребуется для завершения конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Российские войска обладают такими ресурсами и силой, что ВСУ не смогут остановить их. Они понимают, что это (конфликт. — Прим. ред.) может не закончиться до тех пор, пока они не возьмут Одессу и не пойдут на Киев", — отметил он.При этом Владимир Путин стремится избежать эскалации кризиса во избежание прямого столкновения с Соединенными Штатами и НАТО, добавил полковник."Путин хочет завершить конфликт таким образом, чтобы можно было восстановить связи. &lt;…&gt; Он прикладывает максимум усилий, чтобы избежать деструктивных действий, которые сделают это невозможным. Но мы, напротив, делаем все, чтобы у США и ЕС никогда больше не было нормальных отношений с Москвой", — резюмировал Макгрегор.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
https://ria.ru/20230920/putin-1897552608.html
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в мире, россия, киев, одесса, владимир путин, пентагон, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Одесса, Владимир Путин, Пентагон, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Их не остановить". В США раскрыли, где завершится конфликт на Украине

Полковник Макгрегор: ВС России при необходимости могут дойти до Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российская армия может дойти до Киева, если это потребуется для завершения конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Российские войска обладают такими ресурсами и силой, что ВСУ не смогут остановить их. Они понимают, что это (конфликт. — Прим. ред.) может не закончиться до тех пор, пока они не возьмут Одессу и не пойдут на Киев", — отметил он.
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При этом Владимир Путин стремится избежать эскалации кризиса во избежание прямого столкновения с Соединенными Штатами и НАТО, добавил полковник.
"Путин хочет завершить конфликт таким образом, чтобы можно было восстановить связи. <…> Он прикладывает максимум усилий, чтобы избежать деструктивных действий, которые сделают это невозможным. Но мы, напротив, делаем все, чтобы у США и ЕС никогда больше не было нормальных отношений с Москвой", — резюмировал Макгрегор.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевОдессаВладимир ПутинПентагонВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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