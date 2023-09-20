https://ria.ru/20230920/ukraina-1897573682.html
Все ведомства в США одобрили поставки Украине ракет ATACMS, пишут СМИ
Все ведомства в США одобрили поставки Украине ракет ATACMS, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2023
Все ведомства в США одобрили поставки Украине ракет ATACMS, пишут СМИ
Все американские ведомства, участвующие в согласованиях, одобрили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS, пишет Foreign Policy."Если этого не произойдет, то РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:58
2023-09-20T15:58
2023-09-20T18:03
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Все американские ведомства, участвующие в согласованиях, одобрили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS, пишет Foreign Policy."Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет", — говорится в материале. Издание указывает, что страх перед эскалацией определяет подход Вашингтона к поставкам оружия.Американские СМИ со ссылкой на чиновников писали, что администрация Байдена склоняется к отправке ATACMS на Украину. Решение, как отмечается, уже "на подходе", но планы могут измениться до официального объявления. В Пентагоне, в свою очередь, заявляли РИА Новости, что окончательное решение пока не принято.По данным некоторых американских журналистов, о поставках ATACMS точно не объявят во время пребывания в США президента Украины Владимира Зеленского.Киев с прошлого года просит Вашингтон передать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров.В Москве не раз указывали на прямое участие стран Запада в украинском конфликте поставками оружия и подготовкой военнослужащих ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897489215.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, НАТО
Все ведомства в США одобрили поставки Украине ракет ATACMS, пишут СМИ
FP: все ведомства США одобрили отправку ВСУ ракет ATACMS, но решение за Байденом