Рейтинг@Mail.ru
Все ведомства в США одобрили поставки Украине ракет ATACMS, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 20.09.2023 (обновлено: 18:03 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897573682.html
Все ведомства в США одобрили поставки Украине ракет ATACMS, пишут СМИ
Все ведомства в США одобрили поставки Украине ракет ATACMS, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2023
Все ведомства в США одобрили поставки Украине ракет ATACMS, пишут СМИ
Все американские ведомства, участвующие в согласованиях, одобрили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS, пишет Foreign Policy."Если этого не произойдет, то РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:58
2023-09-20T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897615897_0:138:1728:1110_1920x0_80_0_0_ce869743d6b6703be5f2143033ecaeda.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Все американские ведомства, участвующие в согласованиях, одобрили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS, пишет Foreign Policy."Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет", — говорится в материале. Издание указывает, что страх перед эскалацией определяет подход Вашингтона к поставкам оружия.Американские СМИ со ссылкой на чиновников писали, что администрация Байдена склоняется к отправке ATACMS на Украину. Решение, как отмечается, уже "на подходе", но планы могут измениться до официального объявления. В Пентагоне, в свою очередь, заявляли РИА Новости, что окончательное решение пока не принято.По данным некоторых американских журналистов, о поставках ATACMS точно не объявят во время пребывания в США президента Украины Владимира Зеленского.Киев с прошлого года просит Вашингтон передать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров.В Москве не раз указывали на прямое участие стран Запада в украинском конфликте поставками оружия и подготовкой военнослужащих ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897489215.html
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897445315.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897615897_82:0:1618:1152_1920x0_80_0_0_5bf1f6d567ba6c142314f8d8d2aa32d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, НАТО
Все ведомства в США одобрили поставки Украине ракет ATACMS, пишут СМИ

FP: все ведомства США одобрили отправку ВСУ ракет ATACMS, но решение за Байденом

© AFP 2023 / MIKE NELSONАмериканские военные загружают управляемые армейские тактические ракеты M39 (ATACMS)
Американские военные загружают управляемые армейские тактические ракеты M39 (ATACMS) - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AFP 2023 / MIKE NELSON
Американские военные загружают управляемые армейские тактические ракеты M39 (ATACMS). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Все американские ведомства, участвующие в согласованиях, одобрили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS, пишет Foreign Policy.

"Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет", — говорится в материале.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Киев открыто угрожает американцам, пишут СМИ
Вчера, 11:35
Издание указывает, что страх перед эскалацией определяет подход Вашингтона к поставкам оружия.
Американские СМИ со ссылкой на чиновников писали, что администрация Байдена склоняется к отправке ATACMS на Украину. Решение, как отмечается, уже "на подходе", но планы могут измениться до официального объявления. В Пентагоне, в свою очередь, заявляли РИА Новости, что окончательное решение пока не принято.
По данным некоторых американских журналистов, о поставках ATACMS точно не объявят во время пребывания в США президента Украины Владимира Зеленского.
Киев с прошлого года просит Вашингтон передать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров.
В Москве не раз указывали на прямое участие стран Запада в украинском конфликте поставками оружия и подготовкой военнослужащих ВСУ на своей территории.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Во Франции Зеленского поставили на место после жесткого заявления о России
Вчера, 09:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала