Рейтинг@Mail.ru
Польша расширит продуктовое эмбарго, если Украина продолжит эскалацию - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 20.09.2023 (обновлено: 15:53 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897559890.html
Польша расширит продуктовое эмбарго, если Украина продолжит эскалацию
Польша расширит продуктовое эмбарго, если Украина продолжит эскалацию - РИА Новости, 20.09.2023
Польша расширит продуктовое эмбарго, если Украина продолжит эскалацию
Польша применит дальнейшие шаги в рамках продуктового эмбарго, если Украина будет продолжать эскалацию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:18
2023-09-20T15:53
украина
польша
венгрия
матеуш моравецкий
тарас качка
евросоюз
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891393429_0:173:3161:1951_1920x0_80_0_0_ed82175694be696ab18c60fc355739fb.jpg
ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша применит дальнейшие шаги в рамках продуктового эмбарго, если Украина будет продолжать эскалацию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения.Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна."Мы ввели эмбарго и это эмбарго будет дальше действовать. А что касается слов Зеленского, то я могу сказать, что они очень не к месту", - сказал Моравецкий.Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он, в частности, высказался в адрес "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве."Если с украинской стороны дойдет до дальнейшей эскалации, то мы будем отвечать соответствующим образом и применять дальнейшие шаги в рамках эмбарго со своей стороны", - добавил он.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
украина
польша
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891393429_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_0ac802ae6942b3253d4bf7b5ce4a2069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, венгрия, матеуш моравецкий, тарас качка, евросоюз, зерновая сделка
Украина, Польша, Венгрия, Матеуш Моравецкий, Тарас Качка, Евросоюз, Зерновая сделка
Польша расширит продуктовое эмбарго, если Украина продолжит эскалацию

Моравецкий: Польша расширит эмбарго, если Украина продолжит эскалацию

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша применит дальнейшие шаги в рамках продуктового эмбарго, если Украина будет продолжать эскалацию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения.
Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Раскрыт секретный план Польши, как сдаться России
Вчера, 08:00
"Мы ввели эмбарго и это эмбарго будет дальше действовать. А что касается слов Зеленского, то я могу сказать, что они очень не к месту", - сказал Моравецкий.
Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он, в частности, высказался в адрес "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве.
"Если с украинской стороны дойдет до дальнейшей эскалации, то мы будем отвечать соответствующим образом и применять дальнейшие шаги в рамках эмбарго со своей стороны", - добавил он.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского
Вчера, 08:00
 
УкраинаПольшаВенгрияМатеуш МоравецкийТарас КачкаЕвросоюзЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала