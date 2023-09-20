https://ria.ru/20230920/ukraina-1897559890.html

Польша расширит продуктовое эмбарго, если Украина продолжит эскалацию

Польша расширит продуктовое эмбарго, если Украина продолжит эскалацию - РИА Новости, 20.09.2023

Польша расширит продуктовое эмбарго, если Украина продолжит эскалацию

Польша применит дальнейшие шаги в рамках продуктового эмбарго, если Украина будет продолжать эскалацию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:18

2023-09-20T15:18

2023-09-20T15:53

украина

польша

венгрия

матеуш моравецкий

тарас качка

евросоюз

зерновая сделка

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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша применит дальнейшие шаги в рамках продуктового эмбарго, если Украина будет продолжать эскалацию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения.Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна."Мы ввели эмбарго и это эмбарго будет дальше действовать. А что касается слов Зеленского, то я могу сказать, что они очень не к месту", - сказал Моравецкий.Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он, в частности, высказался в адрес "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве."Если с украинской стороны дойдет до дальнейшей эскалации, то мы будем отвечать соответствующим образом и применять дальнейшие шаги в рамках эмбарго со своей стороны", - добавил он.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

украина

польша

венгрия

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украина, польша, венгрия, матеуш моравецкий, тарас качка, евросоюз, зерновая сделка