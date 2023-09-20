https://ria.ru/20230920/ukraina-1897531307.html
Поступок Зеленского на Генассамблее ООН привел бразильцев в ярость
Поступок Зеленского на Генассамблее ООН привел бразильцев в ярость - РИА Новости, 20.09.2023
Поступок Зеленского на Генассамблее ООН привел бразильцев в ярость
Читатели издания Metrópoles раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за поведение на Генассамблее ООН."Зеленский не стал аплодировать президенту... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:51
2023-09-20T13:51
2023-09-20T14:34
в мире
бразилия
украина
россия
владимир зеленский
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897525904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a84b4aa8bdc414b96964b252436f9d4.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читатели издания Metrópoles раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за поведение на Генассамблее ООН."Зеленский не стал аплодировать президенту Бразилии Луле да Силве после его выступления на сессии", — говорится в публикации. Издание отмечает, что бразильский лидер, касаясь конфликта на Украине, заявил, что тот "обнажает коллективную неспособность" стран-участниц добиться победы целей и принципов Устава ООН. Кроме того, Лула обратился к теме переговоров и осудил санкции против России.Поведение Зеленского возмутило читателей Metrópoles в Twitter. "Мировые лидеры похлопали Луле после выступления, а Зеленский нет, ведь он марионетка", — написал один из комментаторов. "Этому парню не хватает ума одеться как глава государства. Он ведет себя как комик, которым и является", — поддержал другой. Бразилия не раз призывала объединить усилия для поиска путей достижения мира на Украине, поскольку это является коллективным долгом всех стран, заявлял Лула да Силва.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897445315.html
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897489215.html
https://ria.ru/20230920/putin-1897449445.html
бразилия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897525904_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_e1d33431cf8fdef703f97fc9ef2cb77e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, украина, россия, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Бразилия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Поступок Зеленского на Генассамблее ООН привел бразильцев в ярость
Зеленский не стал аплодировать президенту Бразилии на Генассамблее ООН
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Читатели издания Metrópoles
раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за поведение на Генассамблее ООН.
"Зеленский не стал аплодировать президенту Бразилии Луле да Силве после его выступления на сессии", — говорится в публикации.
Во Франции Зеленского поставили на место после жесткого заявления о России
Издание отмечает, что бразильский лидер, касаясь конфликта на Украине, заявил, что тот "обнажает коллективную неспособность" стран-участниц добиться победы целей и принципов Устава ООН. Кроме того, Лула обратился к теме переговоров и осудил санкции против России.
Поведение Зеленского возмутило читателей Metrópoles в Twitter.
"Мировые лидеры похлопали Луле после выступления, а Зеленский нет, ведь он марионетка", — написал один из комментаторов.
Киев открыто угрожает американцам, пишут СМИ
"Этому парню не хватает ума одеться как глава государства. Он ведет себя как комик, которым и является", — поддержал другой.
Бразилия не раз призывала объединить усилия для поиска путей достижения мира на Украине, поскольку это является коллективным долгом всех стран, заявлял Лула да Силва.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
СМИ: Путин сделал намек Южной Корее по Украине во время визита Ким Чен Ына