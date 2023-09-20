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Поступок Зеленского на Генассамблее ООН привел бразильцев в ярость - РИА Новости, 20.09.2023
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13:51 20.09.2023 (обновлено: 14:34 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897531307.html
Поступок Зеленского на Генассамблее ООН привел бразильцев в ярость
Поступок Зеленского на Генассамблее ООН привел бразильцев в ярость - РИА Новости, 20.09.2023
Поступок Зеленского на Генассамблее ООН привел бразильцев в ярость
Читатели издания Metrópoles раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за поведение на Генассамблее ООН."Зеленский не стал аплодировать президенту... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:51
2023-09-20T14:34
в мире
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украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читатели издания Metrópoles раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за поведение на Генассамблее ООН."Зеленский не стал аплодировать президенту Бразилии Луле да Силве после его выступления на сессии", — говорится в публикации. Издание отмечает, что бразильский лидер, касаясь конфликта на Украине, заявил, что тот "обнажает коллективную неспособность" стран-участниц добиться победы целей и принципов Устава ООН. Кроме того, Лула обратился к теме переговоров и осудил санкции против России.Поведение Зеленского возмутило читателей Metrópoles в Twitter. "Мировые лидеры похлопали Луле после выступления, а Зеленский нет, ведь он марионетка", — написал один из комментаторов. "Этому парню не хватает ума одеться как глава государства. Он ведет себя как комик, которым и является", — поддержал другой. Бразилия не раз призывала объединить усилия для поиска путей достижения мира на Украине, поскольку это является коллективным долгом всех стран, заявлял Лула да Силва.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897445315.html
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в мире, бразилия, украина, россия, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Бразилия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Поступок Зеленского на Генассамблее ООН привел бразильцев в ярость

Зеленский не стал аплодировать президенту Бразилии на Генассамблее ООН

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Richard Drew
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читатели издания Metrópoles раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за поведение на Генассамблее ООН.

"Зеленский не стал аплодировать президенту Бразилии Луле да Силве после его выступления на сессии", — говорится в публикации.
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Издание отмечает, что бразильский лидер, касаясь конфликта на Украине, заявил, что тот "обнажает коллективную неспособность" стран-участниц добиться победы целей и принципов Устава ООН. Кроме того, Лула обратился к теме переговоров и осудил санкции против России.
Поведение Зеленского возмутило читателей Metrópoles в Twitter.
"Мировые лидеры похлопали Луле после выступления, а Зеленский нет, ведь он марионетка", — написал один из комментаторов.
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"Этому парню не хватает ума одеться как глава государства. Он ведет себя как комик, которым и является", — поддержал другой.
Бразилия не раз призывала объединить усилия для поиска путей достижения мира на Украине, поскольку это является коллективным долгом всех стран, заявлял Лула да Силва.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреБразилияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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