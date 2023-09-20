https://ria.ru/20230920/ukraina-1897489215.html

Киев открыто угрожает американцам, пишут СМИ

Киев открыто угрожает американцам, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2023

Киев открыто угрожает американцам, пишут СМИ

Украинские власти открыто угрожают американским гражданам, которые выступают против финансовой поддержки Украины, пишет штатный обозреватель издания The... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:35

2023-09-20T11:35

2023-09-20T13:48

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владимир зеленский

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нато

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские власти открыто угрожают американским гражданам, которые выступают против финансовой поддержки Украины, пишет штатный обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин."Пока конгресс спорит о том, стоит ли выделять дополнительные средства, людей, выступающих против финансирования конфликта, Киев добавляет в список жесткого возмездия на сайте "Миротворец", — говорится в публикации. По словам автора, "Миротворец" — неправительственная организация, связанная с украинским правительством. "На сайте пестрят призывы к насильственной расправе не только над россиянами, но и над всеми, кто, по их мнению, выступает против Украины", — отмечает Брэдли. Он считает, что команда президента Владимира Зеленского впадает в отчаяние, потому что контрнаступление достигло только незначительных успехов и не смогло прорвать укрепленную линию обороны России. "Между тем Украина все больше зависит от Запада не только в плане поддержания военных действий, но и в плане поддержания на плаву всего правительства", — заключается в статье. "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых разглашает данные тех, кого считает "изменниками родины". В базу данных сайта внесены сведения как о россиянах, так и о гражданах других стран. Нескольких человек из базы убили. ВСУ с 4 июня ведут наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Но, как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов, тогда как потери уже превышают 70 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники.

https://ria.ru/20230920/putin-1897449445.html

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897445315.html

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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато