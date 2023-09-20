https://ria.ru/20230920/ukraina-1897465421.html

В Госдуме рассказали, как Россия спасла мир от украинской ядерной угрозы

В Госдуме рассказали, как Россия спасла мир от украинской ядерной угрозы - РИА Новости, 20.09.2023

В Госдуме рассказали, как Россия спасла мир от украинской ядерной угрозы

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия, забрав в свое время у Украины ракетно-ядерное оружие, спасла мир от... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:25

2023-09-20T10:25

2023-09-20T10:25

украина

россия

леонид ивлев

госдума рф

безопасность

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия, забрав в свое время у Украины ракетно-ядерное оружие, спасла мир от ядерной угрозы, шантажа и катастрофы. Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник. Среди прочего он заявил, что Украина отказалась от своего третьего в мире ядерного арсенала, и добавил, что у России нет права обладать ядерным оружием. В свою очередь Ивлев в комментарии РИА Новости заявил, что Зеленский передергивает и искажает исторические факты, так как Украина не в состоянии была содержать и обслуживать ракетно-ядерное оружие. По его словам, ядерный арсенал никогда не был украинским, это советское оружие временно оказалось на территории Украины. "Никто в мире не хотел принимать Украину в ядерный клуб. Россия после распада СССР фактически спасла мир от ядерной угрозы, шантажа и катастрофы, которая сегодня могла исходить от нацистов, захвативших власть на Украине", - сказал Ивлев журналистам. По его словам, если бы в 90-е годы украинские националисты захватили тогда базировавшиеся на территории Украины ядерные гарнизоны, то сегодня мир мог бы стоять на грани ядерной войны. "Весь цивилизованный мир должен быть благодарен России, что она вовремя забрала гранату из рук "обезьяны", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230919/rech-1897409502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, леонид ивлев, госдума рф, безопасность, ядерное оружие