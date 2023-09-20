Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как Россия спасла мир от украинской ядерной угрозы - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897465421.html
В Госдуме рассказали, как Россия спасла мир от украинской ядерной угрозы
В Госдуме рассказали, как Россия спасла мир от украинской ядерной угрозы - РИА Новости, 20.09.2023
В Госдуме рассказали, как Россия спасла мир от украинской ядерной угрозы
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия, забрав в свое время у Украины ракетно-ядерное оружие, спасла мир от... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:25
2023-09-20T10:25
украина
россия
леонид ивлев
госдума рф
безопасность
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия, забрав в свое время у Украины ракетно-ядерное оружие, спасла мир от ядерной угрозы, шантажа и катастрофы. Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник. Среди прочего он заявил, что Украина отказалась от своего третьего в мире ядерного арсенала, и добавил, что у России нет права обладать ядерным оружием. В свою очередь Ивлев в комментарии РИА Новости заявил, что Зеленский передергивает и искажает исторические факты, так как Украина не в состоянии была содержать и обслуживать ракетно-ядерное оружие. По его словам, ядерный арсенал никогда не был украинским, это советское оружие временно оказалось на территории Украины. "Никто в мире не хотел принимать Украину в ядерный клуб. Россия после распада СССР фактически спасла мир от ядерной угрозы, шантажа и катастрофы, которая сегодня могла исходить от нацистов, захвативших власть на Украине", - сказал Ивлев журналистам. По его словам, если бы в 90-е годы украинские националисты захватили тогда базировавшиеся на территории Украины ядерные гарнизоны, то сегодня мир мог бы стоять на грани ядерной войны. "Весь цивилизованный мир должен быть благодарен России, что она вовремя забрала гранату из рук "обезьяны", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230919/rech-1897409502.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_262:0:4461:3149_1920x0_80_0_0_eeecda7fb8ef059d800845174b7114e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, леонид ивлев, госдума рф, безопасность, ядерное оружие
Украина, Россия, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Безопасность, Ядерное оружие
В Госдуме рассказали, как Россия спасла мир от украинской ядерной угрозы

Ивлев: Россия, забрав у Украины в 1990-х ядерное оружие, спасла мир от угрозы

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия, забрав в свое время у Украины ракетно-ядерное оружие, спасла мир от ядерной угрозы, шантажа и катастрофы.
Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник. Среди прочего он заявил, что Украина отказалась от своего третьего в мире ядерного арсенала, и добавил, что у России нет права обладать ядерным оружием. В свою очередь Ивлев в комментарии РИА Новости заявил, что Зеленский передергивает и искажает исторические факты, так как Украина не в состоянии была содержать и обслуживать ракетно-ядерное оружие. По его словам, ядерный арсенал никогда не был украинским, это советское оружие временно оказалось на территории Украины.
"Никто в мире не хотел принимать Украину в ядерный клуб. Россия после распада СССР фактически спасла мир от ядерной угрозы, шантажа и катастрофы, которая сегодня могла исходить от нацистов, захвативших власть на Украине", - сказал Ивлев журналистам.
По его словам, если бы в 90-е годы украинские националисты захватили тогда базировавшиеся на территории Украины ядерные гарнизоны, то сегодня мир мог бы стоять на грани ядерной войны. "Весь цивилизованный мир должен быть благодарен России, что она вовремя забрала гранату из рук "обезьяны", - подчеркнул депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Ядерный шантаж". В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН
Вчера, 22:46
 
УкраинаРоссияЛеонид ИвлевГосдума РФБезопасностьЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала