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Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2023
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02:04 20.09.2023 (обновлено: 02:05 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897426370.html
Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры, пишут СМИ
Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2023
Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры, пишут СМИ
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T02:04
2023-09-20T02:05
украина
польша
тарас качка
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Ранее Качка заявил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, а также что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши. В интервью на вопрос о том, когда Украина планирует ввести эмбарго, Качка ответил "в течение нескольких следующих дней". Он добавил, что под эмбарго попадут польские лук, помидоры, капуста и яблоки. По словам замминистра, основная цель поданной Украиной жалобы в ВТО состоит в том, чтобы доказать, что Польша "не имеет права вводить подобные меры". Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230919/isk-1897291250.html
https://ria.ru/20230918/konflikt-1897009317.html
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украина, польша, тарас качка, всемирная торговая организация (вто), в мире
Украина, Польша, Тарас Качка, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры, пишут СМИ

Rzeczpospolita: Украина вскоре введет эмбарго на польские яблоки и помидоры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.
Ранее Качка заявил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, а также что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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В интервью на вопрос о том, когда Украина планирует ввести эмбарго, Качка ответил "в течение нескольких следующих дней". Он добавил, что под эмбарго попадут польские лук, помидоры, капуста и яблоки.
По словам замминистра, основная цель поданной Украиной жалобы в ВТО состоит в том, чтобы доказать, что Польша "не имеет права вводить подобные меры".
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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