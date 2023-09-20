https://ria.ru/20230920/ukraina-1897426370.html

Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры, пишут СМИ

Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2023

Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры, пишут СМИ

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T02:04

2023-09-20T02:04

2023-09-20T02:05

украина

польша

тарас качка

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Ранее Качка заявил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, а также что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши. В интервью на вопрос о том, когда Украина планирует ввести эмбарго, Качка ответил "в течение нескольких следующих дней". Он добавил, что под эмбарго попадут польские лук, помидоры, капуста и яблоки. По словам замминистра, основная цель поданной Украиной жалобы в ВТО состоит в том, чтобы доказать, что Польша "не имеет права вводить подобные меры". Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230919/isk-1897291250.html

https://ria.ru/20230918/konflikt-1897009317.html

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украина, польша, тарас качка, всемирная торговая организация (вто), в мире