https://ria.ru/20230920/ukraina-1897426370.html
Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры, пишут СМИ
Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2023
Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры, пишут СМИ
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T02:04
2023-09-20T02:04
2023-09-20T02:05
украина
польша
тарас качка
всемирная торговая организация (вто)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713023_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f76f2c0fb6d0bc623499de9671b4f13c.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Ранее Качка заявил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, а также что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши. В интервью на вопрос о том, когда Украина планирует ввести эмбарго, Качка ответил "в течение нескольких следующих дней". Он добавил, что под эмбарго попадут польские лук, помидоры, капуста и яблоки. По словам замминистра, основная цель поданной Украиной жалобы в ВТО состоит в том, чтобы доказать, что Польша "не имеет права вводить подобные меры". Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230919/isk-1897291250.html
https://ria.ru/20230918/konflikt-1897009317.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713023_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fe8c55dd7d8b3893151f86bcedae4f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, тарас качка, всемирная торговая организация (вто), в мире
Украина, Польша, Тарас Качка, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры, пишут СМИ
Rzeczpospolita: Украина вскоре введет эмбарго на польские яблоки и помидоры