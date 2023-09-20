https://ria.ru/20230920/udobreniya-1897439303.html

Сьерра-Леоне начала переговоры с Россией по импорту удобрений

Сьерра-Леоне начала переговоры с Россией по импорту удобрений - РИА Новости, 20.09.2023

Сьерра-Леоне начала переговоры с Россией по импорту удобрений

Сьерра-Леоне начала переговоры с Россией по импорту удобрений и нацелено на укрепление отношений в этой области, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:13

2023-09-20T08:13

2023-09-20T08:21

сьерра-леоне

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в мире

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ООН, 20 сен - РИА Новости. Сьерра-Леоне начала переговоры с Россией по импорту удобрений и нацелено на укрепление отношений в этой области, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел африканского государства Тимоти Кабба. Он отметил, что в конце 2023 года планирует посетить Москву для переговоров на эту тему."Мы начали обсуждения с нашими российскими контрпартнерами и намерены углубить эти отношения", — сообщил министр на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на вопрос, велось ли обсуждение с Москвой по вопросу поставок удобрений.Кабба добавил, что в конце 2023 года посетит Москву и надеется на "хорошее обсуждение" того, как российские удобрения, технологии и семена могут быть импортированы в Сьерра-Леоне.В августе посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво заявил РИА Новости, что Фритаун хотел бы получать российские удобрения, но не обязательно на безвозмездной основе.

https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896774680.html

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сьерра-леоне, россия, в мире