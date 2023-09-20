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Сьерра-Леоне начала переговоры с Россией по импорту удобрений - РИА Новости, 20.09.2023
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08:13 20.09.2023 (обновлено: 08:21 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/udobreniya-1897439303.html
Сьерра-Леоне начала переговоры с Россией по импорту удобрений
Сьерра-Леоне начала переговоры с Россией по импорту удобрений - РИА Новости, 20.09.2023
Сьерра-Леоне начала переговоры с Россией по импорту удобрений
Сьерра-Леоне начала переговоры с Россией по импорту удобрений и нацелено на укрепление отношений в этой области, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:13
2023-09-20T08:21
сьерра-леоне
россия
в мире
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Сьерра-Леоне начала переговоры с Россией по импорту удобрений и нацелено на укрепление отношений в этой области, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел африканского государства Тимоти Кабба. Он отметил, что в конце 2023 года планирует посетить Москву для переговоров на эту тему.&quot;Мы начали обсуждения с нашими российскими контрпартнерами и намерены углубить эти отношения&quot;, — сообщил министр на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на вопрос, велось ли обсуждение с Москвой по вопросу поставок удобрений.Кабба добавил, что в конце 2023 года посетит Москву и надеется на "хорошее обсуждение" того, как российские удобрения, технологии и семена могут быть импортированы в Сьерра-Леоне.В августе посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво заявил РИА Новости, что Фритаун хотел бы получать российские удобрения, но не обязательно на безвозмездной основе.
https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896774680.html
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сьерра-леоне, россия, в мире
Сьерра-Леоне, Россия, В мире
Сьерра-Леоне начала переговоры с Россией по импорту удобрений

Глава МИД Кабба: Сьерра-Леоне начала обсуждать с Россией импорт удобрений

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Сьерра-Леоне начала переговоры с Россией по импорту удобрений и нацелено на укрепление отношений в этой области, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел африканского государства Тимоти Кабба. Он отметил, что в конце 2023 года планирует посетить Москву для переговоров на эту тему.
«

"Мы начали обсуждения с нашими российскими контрпартнерами и намерены углубить эти отношения", — сообщил министр на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на вопрос, велось ли обсуждение с Москвой по вопросу поставок удобрений.

Кабба добавил, что в конце 2023 года посетит Москву и надеется на "хорошее обсуждение" того, как российские удобрения, технологии и семена могут быть импортированы в Сьерра-Леоне.
В августе посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво заявил РИА Новости, что Фритаун хотел бы получать российские удобрения, но не обязательно на безвозмездной основе.
Разгрузка удобрений в порту Канзас-Сити в США - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
США импортировали рекордный объем удобрений из России
17 сентября, 08:08
 
Сьерра-ЛеонеРоссияВ мире
 
 
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