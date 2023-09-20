https://ria.ru/20230920/ucheniya-1897616688.html

В Госдуме поддержали идею совместных военных учений с КНДР

В Госдуме поддержали идею совместных военных учений с КНДР - РИА Новости, 20.09.2023

В Госдуме поддержали идею совместных военных учений с КНДР

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов положительно оценил идею возможного проведения совместных военных учений России с КНДР. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:58

2023-09-20T17:58

2023-09-20T17:58

россия

андрей картаполов

безопасность

госдума рф

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов положительно оценил идею возможного проведения совместных военных учений России с КНДР. "С китайскими нашими друзьями идут давно (учения – ред.), и проводим учения и военно-морские, и сухопутные… Поэтому если наши северокорейские друзья хотят присоединиться, то, я думаю, что это будет только лучше. Во всяком случае, для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в любом случае положительно скажется", - сказал он журналистам. При этом депутат отметил, что для проведения таких учений "должна быть проведена определенная работа". Также на вопрос журналистов о высказывании замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, что запланированные учения НАТО в 2024 году, крупнейшие со времен холодной войны, - это часть приготовления к военному столкновению с Россией и очередной шаг для дестабилизации ситуации в Европе, Картаполов ответил, что сейчас все учения НАТО так или иначе направлены против России. "Сейчас все учения НАТО - они направлены… в той или иной степени против России, давайте дождемся, что оно будет из себя представлять, …тогда и оценим", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230917/obed-1896801162.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

россия, андрей картаполов, безопасность, госдума рф, кндр (северная корея)