https://ria.ru/20230920/ucheniya-1897616688.html
В Госдуме поддержали идею совместных военных учений с КНДР
В Госдуме поддержали идею совместных военных учений с КНДР - РИА Новости, 20.09.2023
В Госдуме поддержали идею совместных военных учений с КНДР
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов положительно оценил идею возможного проведения совместных военных учений России с КНДР. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:58
2023-09-20T17:58
2023-09-20T17:58
россия
андрей картаполов
безопасность
госдума рф
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов положительно оценил идею возможного проведения совместных военных учений России с КНДР. "С китайскими нашими друзьями идут давно (учения – ред.), и проводим учения и военно-морские, и сухопутные… Поэтому если наши северокорейские друзья хотят присоединиться, то, я думаю, что это будет только лучше. Во всяком случае, для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в любом случае положительно скажется", - сказал он журналистам. При этом депутат отметил, что для проведения таких учений "должна быть проведена определенная работа". Также на вопрос журналистов о высказывании замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, что запланированные учения НАТО в 2024 году, крупнейшие со времен холодной войны, - это часть приготовления к военному столкновению с Россией и очередной шаг для дестабилизации ситуации в Европе, Картаполов ответил, что сейчас все учения НАТО так или иначе направлены против России. "Сейчас все учения НАТО - они направлены… в той или иной степени против России, давайте дождемся, что оно будет из себя представлять, …тогда и оценим", - добавил парламентарий.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей картаполов, безопасность, госдума рф, кндр (северная корея)
Россия, Андрей Картаполов, Безопасность, Госдума РФ, КНДР (Северная Корея)
В Госдуме поддержали идею совместных военных учений с КНДР
Картаполов: если КНДР захочет провести учения с Россией, будет только лучше
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов положительно оценил идею возможного проведения совместных военных учений России с КНДР.
"С китайскими нашими друзьями идут давно (учения – ред.), и проводим учения и военно-морские, и сухопутные… Поэтому если наши северокорейские друзья хотят присоединиться, то, я думаю, что это будет только лучше. Во всяком случае, для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в любом случае положительно скажется", - сказал он журналистам. При этом депутат отметил, что для проведения таких учений "должна быть проведена определенная работа".
Также на вопрос журналистов о высказывании замглавы МИД РФ Александра Грушко
о том, что запланированные учения НАТО
в 2024 году, крупнейшие со времен холодной войны, - это часть приготовления к военному столкновению с Россией и очередной шаг для дестабилизации ситуации в Европе
, Картаполов ответил, что сейчас все учения НАТО так или иначе направлены против России.
"Сейчас все учения НАТО - они направлены… в той или иной степени против России, давайте дождемся, что оно будет из себя представлять, …тогда и оценим", - добавил парламентарий.
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