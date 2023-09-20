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В Сьерра-Леоне заявили об открытости для российских туристов
В Сьерра-Леоне заявили об открытости для российских туристов - РИА Новости, 20.09.2023
В Сьерра-Леоне заявили об открытости для российских туристов
Государство Сьерра-Леоне открыто для российских туристов и является хорошей альтернативой другим странам, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T03:10
2023-09-20T03:10
2023-09-20T14:22
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Государство Сьерра-Леоне открыто для российских туристов и является хорошей альтернативой другим странам, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел африканского государства Тимоти Кабба. "Сьерра-Леоне открыта (для туристов - ред.), и это хорошая альтернатива", - сообщил он, отвечая на вопрос о возможности страны стать альтернативой закрывающимся от российских туристов странам. По мнению главы дипломатического ведомства, Сьерра-Леоне может предложить россиянам "один из лучших туристических опытов", учитывая свое географическое расположение на побережье Атлантического океана и климат. "У нас одни из самых лучших и красивейших пляжей в мире", - добавил Кабба, указав на "уникальность" отдыха в своей стране.
https://ria.ru/20230805/serra-leone-1888317668.html
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сьерра-леоне, атлантический океан, туризм, россия, новости - туризм
Туризм, Сьерра-Леоне, Атлантический океан, Туризм, Россия, Новости - Туризм
В Сьерра-Леоне заявили об открытости для российских туристов
Глава МИД Кабба: Сьерра-Леоне открыта и готова принимать туристов из России