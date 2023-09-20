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В России продолжат финансовую поддержку компаний в вопросе цифровизации - РИА Новости, 20.09.2023
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14:22 20.09.2023 (обновлено: 18:27 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/tsifrovizatsiya-1897540153.html
В России продолжат финансовую поддержку компаний в вопросе цифровизации
В России продолжат финансовую поддержку компаний в вопросе цифровизации - РИА Новости, 20.09.2023
В России продолжат финансовую поддержку компаний в вопросе цифровизации
Финансирование крупных российских компаний в вопросе цифровизации будет продолжена - правительство будет помогать тем организациям, которые вынуждены замещать... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:22
2023-09-20T18:27
технологии
экономика
дмитрий чернышенко
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Финансирование крупных российских компаний в вопросе цифровизации будет продолжена - правительство будет помогать тем организациям, которые вынуждены замещать зарубежные компьютерные программы, но при условии, что они будут сами их разрабатывать, сказал глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании форума Kazan Digital Week. “Главный фокус правительства будет сосредоточен на поддержке цифровизации крупных отечественных компаний, и здесь программа финансового участия будет продолжена. Для тех компаний, которые вынуждены замещать зарубежные программные решения, правительство будет давать софинансирование, но при условии, что непосредственно сами разработки делать эти компании и права на разработки останутся у них, чтобы дальше могли их тиражировать”, - сказал Шадаев. В июле прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство РФ сформировало 35 индустриальных "центров компетенций" (ИЦК) для замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а на софинансирование их создания и внедрения до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей. По словам Чернышенко, государство будет осуществлять софинансирование разработок из фондов Бортника, "Сколково" и развития информационных технологий (РФРИТ). В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.
https://ria.ru/20230426/tsifrovizatsiya-1867871144.html
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технологии, экономика, дмитрий чернышенко, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Экономика, Дмитрий Чернышенко, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В России продолжат финансовую поддержку компаний в вопросе цифровизации

Шадаев заявил о продолжении финансовой поддержки компаний в вопросе цифровизации

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на международном форуме Kazan Digital week. 20 сентября 2023
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на международном форуме Kazan Digital week. 20 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на международном форуме Kazan Digital week. 20 сентября 2023
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КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Финансирование крупных российских компаний в вопросе цифровизации будет продолжена - правительство будет помогать тем организациям, которые вынуждены замещать зарубежные компьютерные программы, но при условии, что они будут сами их разрабатывать, сказал глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании форума Kazan Digital Week.
“Главный фокус правительства будет сосредоточен на поддержке цифровизации крупных отечественных компаний, и здесь программа финансового участия будет продолжена. Для тех компаний, которые вынуждены замещать зарубежные программные решения, правительство будет давать софинансирование, но при условии, что непосредственно сами разработки делать эти компании и права на разработки останутся у них, чтобы дальше могли их тиражировать”, - сказал Шадаев.
В июле прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство РФ сформировало 35 индустриальных "центров компетенций" (ИЦК) для замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а на софинансирование их создания и внедрения до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей. По словам Чернышенко, государство будет осуществлять софинансирование разработок из фондов Бортника, "Сколково" и развития информационных технологий (РФРИТ).
В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.
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