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В ЦБ заявили об отсутствии рисков для финансовой стабильности в России - РИА Новости, 20.09.2023
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17:55 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/tsb-1897615319.html
В ЦБ заявили об отсутствии рисков для финансовой стабильности в России
В ЦБ заявили об отсутствии рисков для финансовой стабильности в России - РИА Новости, 20.09.2023
В ЦБ заявили об отсутствии рисков для финансовой стабильности в России
Рисков для финансовой стабильности в России, несмотря на резкое движение курса рубля, нет, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:55
2023-09-20T17:55
экономика
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рисков для финансовой стабильности в России, несмотря на резкое движение курса рубля, нет, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. "В этом году финансовые рынки (это большое различие с опытом ранней весны прошлого года) работали в обычном режиме, не было каких-то провалов с ликвидностью торгов на валютном рынке. И именно на это мы указываем, когда говорим и продолжаем говорить, что рисков для финансовой стабильности нет", - сказал он, выступая в Госдуме. Заботкин добавил при этом, что повышения ключевой ставки наподобие тех рывков, которые были в феврале 2022 года или в декабре 2014 года, сейчас не показаны. "Резкое движение курса само по себе не является риском для финансовой стабильности, оно отражает, на наш взгляд, сильное изменение баланса на стороне внешней торговли, это устойчивое изменение, которое должно проявиться в курс", - добавил он.
https://ria.ru/20230915/tsb-1896582167.html
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экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
В ЦБ заявили об отсутствии рисков для финансовой стабильности в России

ЦБ: рисков для финансовой стабильности в России нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рисков для финансовой стабильности в России, несмотря на резкое движение курса рубля, нет, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.
"В этом году финансовые рынки (это большое различие с опытом ранней весны прошлого года) работали в обычном режиме, не было каких-то провалов с ликвидностью торгов на валютном рынке. И именно на это мы указываем, когда говорим и продолжаем говорить, что рисков для финансовой стабильности нет", - сказал он, выступая в Госдуме.
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Заботкин добавил при этом, что повышения ключевой ставки наподобие тех рывков, которые были в феврале 2022 года или в декабре 2014 года, сейчас не показаны.
"Резкое движение курса само по себе не является риском для финансовой стабильности, оно отражает, на наш взгляд, сильное изменение баланса на стороне внешней торговли, это устойчивое изменение, которое должно проявиться в курс", - добавил он.
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ЭкономикаРоссияАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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