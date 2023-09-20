https://ria.ru/20230920/tsb-1897615319.html
В ЦБ заявили об отсутствии рисков для финансовой стабильности в России
В ЦБ заявили об отсутствии рисков для финансовой стабильности в России - РИА Новости, 20.09.2023
В ЦБ заявили об отсутствии рисков для финансовой стабильности в России
Рисков для финансовой стабильности в России, несмотря на резкое движение курса рубля, нет, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:55
2023-09-20T17:55
2023-09-20T17:55
экономика
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9db0e9156e0c96945d7b970a9b16caf2.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рисков для финансовой стабильности в России, несмотря на резкое движение курса рубля, нет, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. "В этом году финансовые рынки (это большое различие с опытом ранней весны прошлого года) работали в обычном режиме, не было каких-то провалов с ликвидностью торгов на валютном рынке. И именно на это мы указываем, когда говорим и продолжаем говорить, что рисков для финансовой стабильности нет", - сказал он, выступая в Госдуме. Заботкин добавил при этом, что повышения ключевой ставки наподобие тех рывков, которые были в феврале 2022 года или в декабре 2014 года, сейчас не показаны. "Резкое движение курса само по себе не является риском для финансовой стабильности, оно отражает, на наш взгляд, сильное изменение баланса на стороне внешней торговли, это устойчивое изменение, которое должно проявиться в курс", - добавил он.
https://ria.ru/20230915/tsb-1896582167.html
https://ria.ru/20230920/tsb-1897447742.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_111416213631d106f79f741633f85d7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
В ЦБ заявили об отсутствии рисков для финансовой стабильности в России
ЦБ: рисков для финансовой стабильности в России нет
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рисков для финансовой стабильности в России, несмотря на резкое движение курса рубля, нет, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.
"В этом году финансовые рынки (это большое различие с опытом ранней весны прошлого года) работали в обычном режиме, не было каких-то провалов с ликвидностью торгов на валютном рынке. И именно на это мы указываем, когда говорим и продолжаем говорить, что рисков для финансовой стабильности нет", - сказал он, выступая в Госдуме
.
Набиуллина назвала причину повышения ключевой ставки ЦБ 15 августа
Заботкин добавил при этом, что повышения ключевой ставки наподобие тех рывков, которые были в феврале 2022 года или в декабре 2014 года, сейчас не показаны.
"Резкое движение курса само по себе не является риском для финансовой стабильности, оно отражает, на наш взгляд, сильное изменение баланса на стороне внешней торговли, это устойчивое изменение, которое должно проявиться в курс", - добавил он.
В ЦБ заявили об возможном ограничении операции для участников торгов