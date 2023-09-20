https://ria.ru/20230920/tsb-1897447742.html
В ЦБ заявили об возможном ограничении операции для участников торгов
В ЦБ заявили об возможном ограничении операции для участников торгов - РИА Новости, 20.09.2023
В ЦБ заявили об возможном ограничении операции для участников торгов
ЦБ РФ сообщил, что за схемы по формированию нерыночного ценообразования акций может ограничить операции и для участников торгов, а не только для их клиентов,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:26
2023-09-20T09:26
2023-09-20T09:55
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ЦБ РФ сообщил, что за схемы по формированию нерыночного ценообразования акций может ограничить операции и для участников торгов, а не только для их клиентов, следует из сообщения регулятора.Центробанк напомнил, что в последнее время участились случаи дестабилизации ценообразования на акции компаний третьего уровня листинга, что приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке."В результате биржевая стоимость отдельных ценных бумаг может существенно меняться несколько раз за короткий промежуток времени. Во многом это вызвано дисбалансом спроса и предложения на фондовом рынке, а также эмоциональным поведением инвесторов. Они реагируют на сообщения в социальных сетях, которые мотивируют их совершать на бирже однонаправленные операции с определенной ценной бумагой", - поясняет регулятор.Банк России обращает внимание инвесторов на необходимость взвешенного и рационального принятия инвестиционных решений. Банк России и Московская биржа приняли дополнительные меры, направленные на модернизацию дизайна организованных торгов акциями компаний третьего эшелона."Организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет рассматриваться как манипулирование рынком. По решению Банка России при установлении вины могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов. В определенных законодательством Российской Федерации случаях предусмотрена уголовная ответственность", - сообщает ЦБ РФ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
В ЦБ заявили об возможном ограничении операции для участников торгов
ЦБ может ограничить операции для участников торгов из-за спекуляционных схем
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ЦБ РФ сообщил, что за схемы по формированию нерыночного ценообразования акций может ограничить операции и для участников торгов, а не только для их клиентов, следует из сообщения регулятора.
Центробанк напомнил, что в последнее время участились случаи дестабилизации ценообразования на акции компаний третьего уровня листинга, что приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке.
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"В результате биржевая стоимость отдельных ценных бумаг может существенно меняться несколько раз за короткий промежуток времени. Во многом это вызвано дисбалансом спроса и предложения на фондовом рынке, а также эмоциональным поведением инвесторов. Они реагируют на сообщения в социальных сетях, которые мотивируют их совершать на бирже однонаправленные операции с определенной ценной бумагой", - поясняет регулятор.
Банк России обращает внимание инвесторов на необходимость взвешенного и рационального принятия инвестиционных решений. Банк России и Московская биржа
приняли дополнительные меры, направленные на модернизацию дизайна организованных торгов акциями компаний третьего эшелона.
"Организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет рассматриваться как манипулирование рынком. По решению Банка России при установлении вины могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов. В определенных законодательством Российской Федерации случаях предусмотрена уголовная ответственность", - сообщает ЦБ РФ.
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