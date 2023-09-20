https://ria.ru/20230920/trevoga-1897445464.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.09.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:15
2023-09-20T09:15
2023-09-20T09:15
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена одновременно в 08.33 (совпадает с мск). В ночь на среду воздушную тревогу объявляли в ряде регионов Украины, позже ее отменили. Власти Полтавской области Украины сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге, завод временно прекратил работу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, сумская область, полтавская область
В мире, Украина, Сумская область, Полтавская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу