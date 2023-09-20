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Топливный терминал мощностью на 600 тысяч тонн открыли под Тюменью - РИА Новости, 20.09.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
21:03 20.09.2023 (обновлено: 21:04 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/terminal-1897657206.html
Топливный терминал мощностью на 600 тысяч тонн открыли под Тюменью
Топливный терминал мощностью на 600 тысяч тонн открыли под Тюменью - РИА Новости, 20.09.2023
Топливный терминал мощностью на 600 тысяч тонн открыли под Тюменью
Модернизированный топливный терминал "Туринский" мощностью 600 тысяч тонн в год открыла под Тюменью компания "Газпром нефть". РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:03
2023-09-20T21:04
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ТЮМЕНЬ, 20 сен – РИА Новости. Модернизированный топливный терминал "Туринский" мощностью 600 тысяч тонн в год открыла под Тюменью компания "Газпром нефть". "Под Тюменью завершилась модернизация топливного терминала "Туринский". Вместе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком и председателем правления компании "Газпром нефть" Александром Дюковым дали старт работе объекта", - сообщил сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале. Нефтебаза была построена в 1995 году, устарела и "Газпром нефть" инвестировала в ее реконструкцию свыше 5,3 миллиарда рублей. После ее полной модернизации получился современный высокотехнологичный терминал, его мощность увеличилась практически вдвое. Здесь теперь могут принимать до 48 вагонов-цистерн с топливом в сутки. "Инфраструктура комплекса рассчитана на перевалку порядка 600 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Модернизация терминала позволит закрыть растущие потребности потребителей в моторном топливе. Отсюда оно поступает на АЗС нашего региона, а также соседних Курганской и Свердловской областей. Весь процесс автоматизирован", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20230831/turpotok-1893396677.html
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экономика, тюмень, россия, тюменская область, александр новак, александр дюков, александр моор, газпром нефть
Тюменская область, Экономика, Тюмень, Россия, Тюменская область, Александр Новак, Александр Дюков, Александр Моор, Газпром нефть
Топливный терминал мощностью на 600 тысяч тонн открыли под Тюменью

Топливный терминал мощностью на 600 тысяч тонн открыли под Тюменью

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени
Вид на набережную Тюмени - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 20 сен – РИА Новости. Модернизированный топливный терминал "Туринский" мощностью 600 тысяч тонн в год открыла под Тюменью компания "Газпром нефть".
"Под Тюменью завершилась модернизация топливного терминала "Туринский". Вместе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком и председателем правления компании "Газпром нефть" Александром Дюковым дали старт работе объекта", - сообщил сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.
Нефтебаза была построена в 1995 году, устарела и "Газпром нефть" инвестировала в ее реконструкцию свыше 5,3 миллиарда рублей. После ее полной модернизации получился современный высокотехнологичный терминал, его мощность увеличилась практически вдвое. Здесь теперь могут принимать до 48 вагонов-цистерн с топливом в сутки.
"Инфраструктура комплекса рассчитана на перевалку порядка 600 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Модернизация терминала позволит закрыть растущие потребности потребителей в моторном топливе. Отсюда оно поступает на АЗС нашего региона, а также соседних Курганской и Свердловской областей. Весь процесс автоматизирован", - отметил губернатор.
Смотровая площадка тобольского кремля - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Тюменская областьЭкономикаТюменьРоссияТюменская областьАлександр НовакАлександр ДюковАлександр МоорГазпром нефть
 
 
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