https://ria.ru/20230920/terminal-1897657206.html

Топливный терминал мощностью на 600 тысяч тонн открыли под Тюменью

Топливный терминал мощностью на 600 тысяч тонн открыли под Тюменью - РИА Новости, 20.09.2023

Топливный терминал мощностью на 600 тысяч тонн открыли под Тюменью

Модернизированный топливный терминал "Туринский" мощностью 600 тысяч тонн в год открыла под Тюменью компания "Газпром нефть". РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:03

2023-09-20T21:03

2023-09-20T21:04

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ТЮМЕНЬ, 20 сен – РИА Новости. Модернизированный топливный терминал "Туринский" мощностью 600 тысяч тонн в год открыла под Тюменью компания "Газпром нефть". "Под Тюменью завершилась модернизация топливного терминала "Туринский". Вместе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком и председателем правления компании "Газпром нефть" Александром Дюковым дали старт работе объекта", - сообщил сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале. Нефтебаза была построена в 1995 году, устарела и "Газпром нефть" инвестировала в ее реконструкцию свыше 5,3 миллиарда рублей. После ее полной модернизации получился современный высокотехнологичный терминал, его мощность увеличилась практически вдвое. Здесь теперь могут принимать до 48 вагонов-цистерн с топливом в сутки. "Инфраструктура комплекса рассчитана на перевалку порядка 600 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Модернизация терминала позволит закрыть растущие потребности потребителей в моторном топливе. Отсюда оно поступает на АЗС нашего региона, а также соседних Курганской и Свердловской областей. Весь процесс автоматизирован", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20230831/turpotok-1893396677.html

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экономика, тюмень, россия, тюменская область, александр новак, александр дюков, александр моор, газпром нефть