https://ria.ru/20230920/tekhnika-1897555390.html

Мишустин рассказал о наращивании производства ключевых видов боевой техники

Мишустин рассказал о наращивании производства ключевых видов боевой техники - РИА Новости, 20.09.2023

Мишустин рассказал о наращивании производства ключевых видов боевой техники

Производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:04

2023-09-20T15:04

2023-09-20T15:04

безопасность

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Как отметил вчера на совещании военно-промышленных комиссий президент, кратно увеличился выпуск востребованных образцов. За первые 8 месяцев он выше по отношению даже не к соответствующему периоду, а ко всему прошлому году, это касается и ключевых видов боевой техники, изготовление которых выросло более чем вдвое, а также автомобильных систем связи, средств радиоэлектронной борьбы разведки", - сообщил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

https://ria.ru/20230919/postavki-1897390085.html

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безопасность, россия, михаил мишустин