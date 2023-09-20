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Мишустин рассказал о наращивании производства ключевых видов боевой техники - РИА Новости, 20.09.2023
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15:04 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/tekhnika-1897555390.html
Мишустин рассказал о наращивании производства ключевых видов боевой техники
Мишустин рассказал о наращивании производства ключевых видов боевой техники - РИА Новости, 20.09.2023
Мишустин рассказал о наращивании производства ключевых видов боевой техники
Производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:04
2023-09-20T15:04
безопасность
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Как отметил вчера на совещании военно-промышленных комиссий президент, кратно увеличился выпуск востребованных образцов. За первые 8 месяцев он выше по отношению даже не к соответствующему периоду, а ко всему прошлому году, это касается и ключевых видов боевой техники, изготовление которых выросло более чем вдвое, а также автомобильных систем связи, средств радиоэлектронной борьбы разведки", - сообщил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
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безопасность, россия, михаил мишустин
Безопасность, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о наращивании производства ключевых видов боевой техники

Мишустин: производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "Бук-МЗ" работает по противовоздушной обороне Донбасса
Радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Бук-МЗ работает по противовоздушной обороне Донбасса - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "Бук-МЗ" работает по противовоздушной обороне Донбасса. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Как отметил вчера на совещании военно-промышленных комиссий президент, кратно увеличился выпуск востребованных образцов. За первые 8 месяцев он выше по отношению даже не к соответствующему периоду, а ко всему прошлому году, это касается и ключевых видов боевой техники, изготовление которых выросло более чем вдвое, а также автомобильных систем связи, средств радиоэлектронной борьбы разведки", - сообщил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
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19 сентября, 20:19
 
БезопасностьРоссияМихаил Мишустин
 
 
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