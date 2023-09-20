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В Китае восхитились российским "летающим" танком - РИА Новости, 20.09.2023
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06:35 20.09.2023 (обновлено: 13:54 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/tank-1897434113.html
В Китае восхитились российским "летающим" танком
В Китае восхитились российским "летающим" танком - РИА Новости, 20.09.2023
В Китае восхитились российским "летающим" танком
Российский танк Т-80 продемонстрировал высокую эффективность в специальной военной операции. Об этом говорится в статье Национального радио Китая (CNR). РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:35
2023-09-20T13:54
в мире
россия
китай
т-80
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский танк Т-80 продемонстрировал высокую эффективность в специальной военной операции. Об этом говорится в статье Национального радио Китая (CNR)."Бронемашина обладает способностью совершать высокоскоростные маневры и работать в условиях низких температур", — заявил военный обозреватель Шао Юнлин.По этой причине Т-80 часто называют "реактивным танком" или "летающим", уточнили в материале."У Т-80 прекрасные характеристики, и за последнее время он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях", — отметили в статье.Ранее гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов сообщил, что российские военные поставили перед предприятием задачу возобновить производство танков Т-80 с газотурбинными двигателями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, китай, т-80
В мире, Россия, Китай, Т-80
В Китае восхитились российским "летающим" танком

CNR: российский танк Т-80 хорошо себя зарекомендовал в боевых действиях

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкТанк Т-80
Танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Танк Т-80. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский танк Т-80 продемонстрировал высокую эффективность в специальной военной операции. Об этом говорится в статье Национального радио Китая (CNR).
«
"Бронемашина обладает способностью совершать высокоскоростные маневры и работать в условиях низких температур", — заявил военный обозреватель Шао Юнлин.
По этой причине Т-80 часто называют "реактивным танком" или "летающим", уточнили в материале.
"У Т-80 прекрасные характеристики, и за последнее время он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях", — отметили в статье.
Ранее гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов сообщил, что российские военные поставили перед предприятием задачу возобновить производство танков Т-80 с газотурбинными двигателями.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ 200 мотострелковой бригады Южной группы войск на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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В миреРоссияКитайТ-80
 
 
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