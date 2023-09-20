https://ria.ru/20230920/tank-1897434113.html
В Китае восхитились российским "летающим" танком
В Китае восхитились российским "летающим" танком - РИА Новости, 20.09.2023
В Китае восхитились российским "летающим" танком
Российский танк Т-80 продемонстрировал высокую эффективность в специальной военной операции. Об этом говорится в статье Национального радио Китая (CNR). РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:35
2023-09-20T06:35
2023-09-20T13:54
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т-80
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский танк Т-80 продемонстрировал высокую эффективность в специальной военной операции. Об этом говорится в статье Национального радио Китая (CNR)."Бронемашина обладает способностью совершать высокоскоростные маневры и работать в условиях низких температур", — заявил военный обозреватель Шао Юнлин.По этой причине Т-80 часто называют "реактивным танком" или "летающим", уточнили в материале."У Т-80 прекрасные характеристики, и за последнее время он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях", — отметили в статье.Ранее гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов сообщил, что российские военные поставили перед предприятием задачу возобновить производство танков Т-80 с газотурбинными двигателями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230915/tank-1896440698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, т-80
В мире, Россия, Китай, Т-80
В Китае восхитились российским "летающим" танком
CNR: российский танк Т-80 хорошо себя зарекомендовал в боевых действиях