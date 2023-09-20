https://ria.ru/20230920/tank-1897434113.html

В Китае восхитились российским "летающим" танком

В Китае восхитились российским "летающим" танком - РИА Новости, 20.09.2023

В Китае восхитились российским "летающим" танком

Российский танк Т-80 продемонстрировал высокую эффективность в специальной военной операции. Об этом говорится в статье Национального радио Китая (CNR). РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T06:35

2023-09-20T06:35

2023-09-20T13:54

в мире

россия

китай

т-80

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897532097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c66f5722a713717a657a99c6d65fff6.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский танк Т-80 продемонстрировал высокую эффективность в специальной военной операции. Об этом говорится в статье Национального радио Китая (CNR)."Бронемашина обладает способностью совершать высокоскоростные маневры и работать в условиях низких температур", — заявил военный обозреватель Шао Юнлин.По этой причине Т-80 часто называют "реактивным танком" или "летающим", уточнили в материале."У Т-80 прекрасные характеристики, и за последнее время он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях", — отметили в статье.Ранее гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов сообщил, что российские военные поставили перед предприятием задачу возобновить производство танков Т-80 с газотурбинными двигателями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230915/tank-1896440698.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, китай, т-80