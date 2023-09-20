https://ria.ru/20230920/tamozhnya-1897505688.html

В Домодедово у туриста из Баку изъяли дорогие часы

В Домодедово у туриста из Баку изъяли дорогие часы - РИА Новости, 20.09.2023

В Домодедово у туриста из Баку изъяли дорогие часы

Домодедовские таможенники обнаружили незадекларированные часы Rolex у пассажира из Баку, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.Инспекторы... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:30

2023-09-20T13:30

2023-09-20T14:30

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Домодедовские таможенники обнаружили незадекларированные часы Rolex у пассажира из Баку, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.Инспекторы остановили на "зеленом" коридоре 63-летнего россиянина, который перевозил на руке дорогостоящие часы. Мужчина объяснил, что получил их в подарок и не знал о том, что люксовое изделие нужно декларировать. Экспертиза установила, что металлические части часов изготовлены из золота 750 пробы. Их стоимость составляет около 3,5 миллиона рублей. За контрабанду стратегически важных товаров пассажиру грозит уголовная ответственность. В ФТС напомнили, что самолетом можно ввозить без декларирования товары стоимостью до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограмм. Если нормы превышены, необходимо пройти через "красный" коридор и заполнить пассажирскую таможенную декларацию.

https://ria.ru/20230904/kontradanda-1894111855.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, домодедово (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)