В Домодедово у туриста из Баку изъяли дорогие часы
В Домодедово у туриста из Баку нашли часы стоимостью 3,5 миллиона рублей
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Домодедовские таможенники обнаружили незадекларированные часы Rolex у пассажира из Баку, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.
Инспекторы остановили на "зеленом" коридоре 63-летнего россиянина, который перевозил на руке дорогостоящие часы. Мужчина объяснил, что получил их в подарок и не знал о том, что люксовое изделие нужно декларировать.
Экспертиза установила, что металлические части часов изготовлены из золота 750 пробы. Их стоимость составляет около 3,5 миллиона рублей. За контрабанду стратегически важных товаров пассажиру грозит уголовная ответственность.
В ФТС напомнили, что самолетом можно ввозить без декларирования товары стоимостью до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограмм. Если нормы превышены, необходимо пройти через "красный" коридор и заполнить пассажирскую таможенную декларацию.
Инспекторы остановили на "зеленом" коридоре 63-летнего россиянина, который перевозил на руке дорогостоящие часы. Мужчина объяснил, что получил их в подарок и не знал о том, что люксовое изделие нужно декларировать.
Экспертиза установила, что металлические части часов изготовлены из золота 750 пробы. Их стоимость составляет около 3,5 миллиона рублей. За контрабанду стратегически важных товаров пассажиру грозит уголовная ответственность.
В ФТС напомнили, что самолетом можно ввозить без декларирования товары стоимостью до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограмм. Если нормы превышены, необходимо пройти через "красный" коридор и заполнить пассажирскую таможенную декларацию.