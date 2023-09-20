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В Домодедово у туриста из Баку изъяли дорогие часы - РИА Новости, 20.09.2023
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Туризм
 
13:30 20.09.2023 (обновлено: 14:30 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/tamozhnya-1897505688.html
В Домодедово у туриста из Баку изъяли дорогие часы
В Домодедово у туриста из Баку изъяли дорогие часы - РИА Новости, 20.09.2023
В Домодедово у туриста из Баку изъяли дорогие часы
Домодедовские таможенники обнаружили незадекларированные часы Rolex у пассажира из Баку, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.Инспекторы... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:30
2023-09-20T14:30
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
домодедово (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Домодедовские таможенники обнаружили незадекларированные часы Rolex у пассажира из Баку, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.Инспекторы остановили на "зеленом" коридоре 63-летнего россиянина, который перевозил на руке дорогостоящие часы. Мужчина объяснил, что получил их в подарок и не знал о том, что люксовое изделие нужно декларировать. Экспертиза установила, что металлические части часов изготовлены из золота 750 пробы. Их стоимость составляет около 3,5 миллиона рублей. За контрабанду стратегически важных товаров пассажиру грозит уголовная ответственность. В ФТС напомнили, что самолетом можно ввозить без декларирования товары стоимостью до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограмм. Если нормы превышены, необходимо пройти через "красный" коридор и заполнить пассажирскую таможенную декларацию.
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новости - туризм, туризм, туристы, домодедово (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Домодедово (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Домодедово у туриста из Баку изъяли дорогие часы

В Домодедово у туриста из Баку нашли часы стоимостью 3,5 миллиона рублей

© Фото : ФТС России/TelegramИзъятые у пассажира из Баку золотые часы. 20 сентября 2023
Изъятые у пассажира из Баку золотые часы. 20 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : ФТС России/Telegram
Изъятые у пассажира из Баку золотые часы. 20 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен РИА Новости. Домодедовские таможенники обнаружили незадекларированные часы Rolex у пассажира из Баку, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.

Инспекторы остановили на "зеленом" коридоре 63-летнего россиянина, который перевозил на руке дорогостоящие часы. Мужчина объяснил, что получил их в подарок и не знал о том, что люксовое изделие нужно декларировать.

Экспертиза установила, что металлические части часов изготовлены из золота 750 пробы. Их стоимость составляет около 3,5 миллиона рублей. За контрабанду стратегически важных товаров пассажиру грозит уголовная ответственность.

В ФТС напомнили, что самолетом можно ввозить без декларирования товары стоимостью до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограмм. Если нормы превышены, необходимо пройти через "красный" коридор и заполнить пассажирскую таможенную декларацию.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыДомодедово (аэропорт)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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