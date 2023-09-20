https://ria.ru/20230920/tailand-1897494429.html
На Пхукете арестовали трех туристов за нарушение визового режима
На Пхукете арестовали трех туристов за нарушение визового режима - РИА Новости, 20.09.2023
На Пхукете арестовали трех туристов за нарушение визового режима
Иммиграционное бюро Пхукета арестовало трех туристов из Китая с просроченными почти на полгода визами, сообщает газета "Новости Пхукета". РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:10
2023-09-20T12:10
2023-09-20T12:10
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Иммиграционное бюро Пхукета арестовало трех туристов из Китая с просроченными почти на полгода визами, сообщает газета "Новости Пхукета"."Если вам известно о "клиентах" из числа нарушающих законы иностранцев, вы можете сообщить о них", – призвало Иммиграционное бюро.Арестованные туристы пробыли в Таиланде после окончания срока действия виз 168 дней, что влечет за собой депортацию и запрет на въезд в страну в течение пяти лет. По закону возможно и тюремное заключение, но обычно суд ограничивается штрафом и депортацией.Офис Иммиграционного бюро на Пхукете не сообщил, была ли связана инспекция с начинающимся 25 сентября безвизом для китайских туристов.Напомним, для россиян в Таиланде действует безвизовый режим. В августе правительство власти страны сообщили, что планируют увеличить разрешенный срок безвизового пребывания российских туристов с 30 до 90 дней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Пхукет (остров), Таиланд
На Пхукете арестовали трех туристов за нарушение визового режима
В Таиланде арестовали трех туристов из Китая за нарушение визового режима
МОСКВА, 20 сен
— РИА Новости.
Иммиграционное бюро Пхукета арестовало трех туристов из Китая с просроченными почти на полгода визами, сообщает
газета "Новости Пхукета".
"Если вам известно о "клиентах" из числа нарушающих законы иностранцев, вы можете сообщить о них", – призвало Иммиграционное бюро.
Арестованные туристы пробыли в Таиланде после окончания срока действия виз 168 дней, что влечет за собой депортацию и запрет на въезд в страну в течение пяти лет. По закону возможно и тюремное заключение, но обычно суд ограничивается штрафом и депортацией.
Офис Иммиграционного бюро на Пхукете не сообщил, была ли связана инспекция с начинающимся 25 сентября безвизом для китайских туристов.
Напомним, для россиян в Таиланде действует безвизовый режим. В августе правительство власти страны сообщили, что планируют
увеличить разрешенный срок безвизового пребывания российских туристов с 30 до 90 дней.
Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян