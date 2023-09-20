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На Пхукете арестовали трех туристов за нарушение визового режима

На Пхукете арестовали трех туристов за нарушение визового режима - РИА Новости, 20.09.2023

На Пхукете арестовали трех туристов за нарушение визового режима

Иммиграционное бюро Пхукета арестовало трех туристов из Китая с просроченными почти на полгода визами, сообщает газета "Новости Пхукета". РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:10

2023-09-20T12:10

2023-09-20T12:10

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Иммиграционное бюро Пхукета арестовало трех туристов из Китая с просроченными почти на полгода визами, сообщает газета "Новости Пхукета"."Если вам известно о "клиентах" из числа нарушающих законы иностранцев, вы можете сообщить о них", – призвало Иммиграционное бюро.Арестованные туристы пробыли в Таиланде после окончания срока действия виз 168 дней, что влечет за собой депортацию и запрет на въезд в страну в течение пяти лет. По закону возможно и тюремное заключение, но обычно суд ограничивается штрафом и депортацией.Офис Иммиграционного бюро на Пхукете не сообщил, была ли связана инспекция с начинающимся 25 сентября безвизом для китайских туристов.Напомним, для россиян в Таиланде действует безвизовый режим. В августе правительство власти страны сообщили, что планируют увеличить разрешенный срок безвизового пребывания российских туристов с 30 до 90 дней.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд