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ВС России уничтожили четыре группы спецназа ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили четыре группы спецназа ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.09.2023

ВС России уничтожили четыре группы спецназа ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) сил специальных операций ВСУ, потери... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:16

2023-09-20T14:16

2023-09-20T14:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) сил специальных операций ВСУ, потери противника превысили 60 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ. Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность