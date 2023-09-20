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ВС России уничтожили четыре группы спецназа ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили четыре группы спецназа ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.09.2023
ВС России уничтожили четыре группы спецназа ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) сил специальных операций ВСУ, потери... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:16
2023-09-20T14:16
2023-09-20T14:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) сил специальных операций ВСУ, потери противника превысили 60 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ. Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30.
херсонская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России уничтожили четыре группы спецназа ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили за сутки четыре ДРГ на Херсонском направлении