https://ria.ru/20230920/sud-1897593079.html

Суд в Пензе оставил в СИЗО заслуженную артистку России Искандер

Суд в Пензе оставил в СИЗО заслуженную артистку России Искандер - РИА Новости, 20.09.2023

Суд в Пензе оставил в СИЗО заслуженную артистку России Искандер

Пензенский областной суд отклонил жалобу на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой), которой предъявлено обвинение в покушении на сбыт... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:53

2023-09-20T16:53

2023-09-20T16:53

происшествия

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российский академический молодежный театр

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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Пензенский областной суд отклонил жалобу на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой), которой предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте". Ранее в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы сообщили РИА Новости, что суд 31 августа поместил Хисамову под стражу до 21 октября включительно, ей вменяется часть 3 статьи 30, пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). "Пензенский областной суд оставил без изменения постановление судьи Железнодорожного районного суда Пензы от 31 августа, которым Хисамовой Рамиле избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 22 суток. Просьба защитника об избрании более мягкой меры пресечения оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что Искандер была задержана в Москве после того, как у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона, от дачи показаний она отказалась. Эту информацию подтвердил РИА Новости и другой источник в правоохранительных органах, упомянувший, что у актрисы обнаружили и дозу кокаина (меньше грамма). Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер - лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле "Rock'n'roll", Ассоль в спектакле "Алые паруса" и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах. В пресс-службе Российского академического молодежного театра агентству заявили, что в спектаклях, где была занята актриса, ее заменят коллеги.

https://ria.ru/20230920/sud-1897495633.html

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происшествия, пенза, москва, россия, российский академический молодежный театр