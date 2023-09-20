Суд в Пензе оставил в СИЗО заслуженную артистку России Искандер
Суд отклонил жалобу на арест заслуженной артистки России Искандер
Актриса Рамиля Искандер. Архивное фото
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Пензенский областной суд отклонил жалобу на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой), которой предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы сообщили РИА Новости, что суд 31 августа поместил Хисамову под стражу до 21 октября включительно, ей вменяется часть 3 статьи 30, пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
"Пензенский областной суд оставил без изменения постановление судьи Железнодорожного районного суда Пензы от 31 августа, которым Хисамовой Рамиле избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 22 суток. Просьба защитника об избрании более мягкой меры пресечения оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что Искандер была задержана в Москве после того, как у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона, от дачи показаний она отказалась. Эту информацию подтвердил РИА Новости и другой источник в правоохранительных органах, упомянувший, что у актрисы обнаружили и дозу кокаина (меньше грамма).
Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер - лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле "Rock'n'roll", Ассоль в спектакле "Алые паруса" и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах.
В пресс-службе Российского академического молодежного театра агентству заявили, что в спектаклях, где была занята актриса, ее заменят коллеги.