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В Москве арестовали предполагаемого убийцу сотрудницы Роспотребнадзора
В Москве арестовали предполагаемого убийцу сотрудницы Роспотребнадзора - РИА Новости, 20.09.2023
В Москве арестовали предполагаемого убийцу сотрудницы Роспотребнадзора
Замоскворецкий суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора в сквере на западе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:59
2023-09-20T15:59
2023-09-20T16:29
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора в сквере на западе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Рустаму Батырбекову меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 ноября", - рассказал собеседник агентства. Начальник кадров столичного управления Роспотребнадзора была убита в сквере на Молдавской улице. Задержан предполагаемый убийца - 37-летний ранее судимый мужчина, он сознался в преступлении. Мотивом стала "внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине", сообщали в СК. Как отмечается в телеграм-канале прокуратуры, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел незнакомую женщину и, поравнявшись с ней, напал сзади. Он оттащил ее в кусты, где несколько раз ударил по лицу и задушил.
https://ria.ru/20230920/sud-1897451927.html
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали предполагаемого убийцу сотрудницы Роспотребнадзора
Суд в Москве арестовал предполагаемого убийцу сотрудницы Роспотребнадзора