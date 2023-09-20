https://ria.ru/20230920/sud-1897547068.html

В Челябинске суд дал бизнесмену 5,5 года колонии

В Челябинске суд дал бизнесмену 5,5 года колонии - РИА Новости, 20.09.2023

В Челябинске суд дал бизнесмену 5,5 года колонии

Суд назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима руководителю компании "Меркада" в Челябинске, обвиняемому в хищении у двух граждан РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:40

2023-09-20T14:40

2023-09-20T14:45

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима руководителю компании "Меркада" в Челябинске, обвиняемому в хищении у двух граждан более 36 миллионов рублей, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, подсудимый с августа 2018 года по апрель 2019 года, являясь руководителем ООО "Меркада" (вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом), под предлогом продажи помещений в строящемся объекте недвижимости по Комсомольскому проспекту, 99 в Челябинске обманом похитил у гражданина 34 миллиона рублей. Кроме того, в октябре 2021 года он похитил у другого гражданина около 2,3 миллиона рублей под предлогом продажи квартиры в Челябинске. По данным Центрального районного суда Челябинска, обвиняемый – Арсен Унанян, приговор в отношении него оглашен 20 сентября. "Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также суд удовлетворил исковые требования одного из потерпевших на сумму 34 миллиона рублей, второму потерпевшему ущерб возмещен в полном объеме путем передачи квартиры по решению суда, уточняется в сообщении. Мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), поясняет прокуратура.

https://ria.ru/20230920/sud-1897495633.html

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происшествия, челябинск, россия