https://ria.ru/20230920/sud-1897451927.html

Суд поддержал проект о введении уголовной ответственности треш-стримерам

Суд поддержал проект о введении уголовной ответственности треш-стримерам - РИА Новости, 20.09.2023

Суд поддержал проект о введении уголовной ответственности треш-стримерам

Верховный суд РФ поддержал проект о введении уголовной ответственности для треш-стримеров, сообщил глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:48

2023-09-20T09:48

2023-09-20T09:52

госдума рф

россия

общество

артем метелев (депутат)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ поддержал проект о введении уголовной ответственности для треш-стримеров, сообщил глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев."Верховный суд Российской Федерации поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров, которую предполагает подготовленный мной законопроект", - написал он в своём телеграм-канале.Депутат отметил, что в ближайшие недели ожидается заключение кабмина для официального внесения закона в Госдуму.В рамках законопроекта предлагается ввести штрафы до 700 тысяч рублей с конфискацией имущества, в случае тяжких нарушений - уголовную ответственность, а также наделить надзорные органы правом блокировки треш-стримеров. Метелев отмечал, что инициатива затрагивает проблему детской травли и деструктивного контента в интернете.

https://ria.ru/20230301/kot-1855106157.html

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госдума рф, россия, общество, артем метелев (депутат)