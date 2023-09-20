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Суд поддержал проект о введении уголовной ответственности треш-стримерам
Суд поддержал проект о введении уголовной ответственности треш-стримерам - РИА Новости, 20.09.2023
Суд поддержал проект о введении уголовной ответственности треш-стримерам
Верховный суд РФ поддержал проект о введении уголовной ответственности для треш-стримеров, сообщил глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:48
2023-09-20T09:48
2023-09-20T09:52
госдума рф
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общество
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ поддержал проект о введении уголовной ответственности для треш-стримеров, сообщил глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев."Верховный суд Российской Федерации поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров, которую предполагает подготовленный мной законопроект", - написал он в своём телеграм-канале.Депутат отметил, что в ближайшие недели ожидается заключение кабмина для официального внесения закона в Госдуму.В рамках законопроекта предлагается ввести штрафы до 700 тысяч рублей с конфискацией имущества, в случае тяжких нарушений - уголовную ответственность, а также наделить надзорные органы правом блокировки треш-стримеров. Метелев отмечал, что инициатива затрагивает проблему детской травли и деструктивного контента в интернете.
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госдума рф, россия, общество, артем метелев (депутат)
Госдума РФ, Россия, Общество, Артем Метелев (депутат)
Суд поддержал проект о введении уголовной ответственности треш-стримерам
ГД: суд поддержал проект о введении уголовной ответственности треш-стримерам
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Верховный суд РФ поддержал проект о введении уголовной ответственности для треш-стримеров, сообщил глава
комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев.
"Верховный суд Российской Федерации поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров, которую предполагает подготовленный мной законопроект", - написал он в своём телеграм-канале.
Депутат отметил, что в ближайшие недели ожидается заключение кабмина для официального внесения закона в Госдуму.
В рамках законопроекта предлагается ввести штрафы до 700 тысяч рублей с конфискацией имущества, в случае тяжких нарушений - уголовную ответственность, а также наделить надзорные органы правом блокировки треш-стримеров. Метелев отмечал, что инициатива затрагивает проблему детской травли и деструктивного контента в интернете.
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