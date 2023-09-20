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В Воронежской области потерпел крушение Су-34 - РИА Новости, 20.09.2023
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11:02 20.09.2023 (обновлено: 12:39 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/su-34-1897476463.html
В Воронежской области потерпел крушение Су-34
В Воронежской области потерпел крушение Су-34 - РИА Новости, 20.09.2023
В Воронежской области потерпел крушение Су-34
Истребитель Су-34 разбился в Воронежской области, экипаж катапультировался, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:02
2023-09-20T12:39
происшествия
воронежская область
су-34
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Истребитель Су-34 разбился в Воронежской области, экипаж катапультировался, сообщило Минобороны. "Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет", — уточнили в ведомстве.Авария произошла около 10:00, истребитель выполнял планово-тренировочный полет без боекомплекта.Машина упала вдали от населенных пунктов, разрушений на земле нет. По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895967307.html
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происшествия, воронежская область, су-34
Происшествия, Воронежская область, Су-34
В Воронежской области потерпел крушение Су-34

МО сообщило о крушении Су-34 в Воронежской области, экипаж катапультировался

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИстребитель Су-34
Истребитель Су-34 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Истребитель Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Истребитель Су-34 разбился в Воронежской области, экипаж катапультировался, сообщило Минобороны.
"Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет", — уточнили в ведомстве.
Авария произошла около 10:00, истребитель выполнял планово-тренировочный полет без боекомплекта.
Машина упала вдали от населенных пунктов, разрушений на земле нет.
По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разрабатывали с середины 1980-х годов в Опытном конструкторском бюро имени П. О. Сухого. Машину приняли на вооружение в 2014-м. Су-34 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, а также поражения воздушных целей. Вооружение самолета включает встроенную 30-миллиметровую авиационную пушку со 180 снарядами, управляемые ракеты "воздух — воздух" различных типов, управляемые ракеты "воздух — поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые снаряды.

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