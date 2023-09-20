https://ria.ru/20230920/su-34-1897476463.html

В Воронежской области потерпел крушение Су-34

В Воронежской области потерпел крушение Су-34 - РИА Новости, 20.09.2023

В Воронежской области потерпел крушение Су-34

Истребитель Су-34 разбился в Воронежской области, экипаж катапультировался, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:02

2023-09-20T11:02

2023-09-20T12:39

происшествия

воронежская область

су-34

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Истребитель Су-34 разбился в Воронежской области, экипаж катапультировался, сообщило Минобороны. "Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет", — уточнили в ведомстве.Авария произошла около 10:00, истребитель выполнял планово-тренировочный полет без боекомплекта.Машина упала вдали от населенных пунктов, разрушений на земле нет. По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895967307.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, су-34