https://ria.ru/20230920/strelba-1897468793.html
В Перми почтили память погибших при стрельбе в университете два года назад
В Перми почтили память погибших при стрельбе в университете два года назад - РИА Новости, 20.09.2023
В Перми почтили память погибших при стрельбе в университете два года назад
Сотрудники и студенты пермского госуниверситета, жители Перми почтили минутой молчания память погибших при стрельбе на территории вуза 20 сентября 2021 года,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:40
2023-09-20T10:40
2023-09-20T10:40
происшествия
пермь
пермский государственный университет
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники и студенты пермского госуниверситета, жители Перми почтили минутой молчания память погибших при стрельбе на территории вуза 20 сентября 2021 года, передает корреспондент РИА Новости. В этот день два года назад студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек, еще 59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство". При задержании нападавший был ранен, по медицинским показаниям ему ампутировали часть ноги. В декабре 2022 года суд приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку. Перед корпусом номер восемь (геологического и географического факультетов) ПГНИУ утром в среду собрались исполняющий обязанности ректора Игорь Германов, сотрудники и студенты университета, жители города. В 11.30 (9.30 мск) по университетскому радио прозвучало сообщение о минуте молчания, после этого раздался звук метронома. Люди приносили цветы к левому крылу здания, где установили стенд с фотографиями погибших. "С момента вооружённого нападения прошло два года, но сохраняется боль от потери, она такая же острая. Ещё раз выражаю соболезнования родственникам всех погибших. Мы продолжаем оказывать поддержку пострадавшим, необходимую социальную помощь, работает центр психолого-педагогической поддержки", - сказал журналистам и.о. ректора Пермского государственного университета Игорь Германов после минуты молчания. Он подчеркнул, что вуз усилил меры безопасности: на протяжении двух лет постоянно проводятся специальные мероприятия для усиления защищённости учебного заведения. По словам руководителя университета, актуальная задача - не допустить повторения подобных случаев, она решается в том числе при усилиях центра противодействия экстремизму. Германов добавил, что пережить самые тяжёлые дни вузу помогла поддержка пермяков и вузов со всей страны.
https://ria.ru/20230627/bekmansurov-1880700598.html
https://ria.ru/20230919/galyaviev-1897337346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете
Происшествия, Пермь, Пермский государственный университет, Стрельба в Пермском госуниверситете
В Перми почтили память погибших при стрельбе в университете два года назад
В Перми почтили минутой молчания память погибших при стрельбе в университете
ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники и студенты пермского госуниверситета, жители Перми почтили минутой молчания память погибших при стрельбе на территории вуза 20 сентября 2021 года, передает корреспондент РИА Новости.
В этот день два года назад студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета
, убив шесть человек, еще 59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство". При задержании нападавший был ранен, по медицинским показаниям ему ампутировали часть ноги. В декабре 2022 года суд приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку.
Источник рассказал, где Бекмансуров будет отбывать наказание
Перед корпусом номер восемь (геологического и географического факультетов) ПГНИУ утром в среду собрались исполняющий обязанности ректора Игорь Германов, сотрудники и студенты университета, жители города. В 11.30 (9.30 мск) по университетскому радио прозвучало сообщение о минуте молчания, после этого раздался звук метронома. Люди приносили цветы к левому крылу здания, где установили стенд с фотографиями погибших.
"С момента вооружённого нападения прошло два года, но сохраняется боль от потери, она такая же острая. Ещё раз выражаю соболезнования родственникам всех погибших. Мы продолжаем оказывать поддержку пострадавшим, необходимую социальную помощь, работает центр психолого-педагогической поддержки", - сказал журналистам и.о. ректора Пермского государственного университета Игорь Германов после минуты молчания.
Он подчеркнул, что вуз усилил меры безопасности: на протяжении двух лет постоянно проводятся специальные мероприятия для усиления защищённости учебного заведения. По словам руководителя университета, актуальная задача - не допустить повторения подобных случаев, она решается в том числе при усилиях центра противодействия экстремизму. Германов добавил, что пережить самые тяжёлые дни вузу помогла поддержка пермяков и вузов со всей страны.
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