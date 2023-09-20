https://ria.ru/20230920/stavka-1897663060.html
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне до 5,5 процента годовых
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне до 5,5 процента годовых - РИА Новости, 20.09.2023
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне до 5,5 процента годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:34
2023-09-20T21:34
2023-09-20T21:35
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Ставка остается на максимальном уровне с 2001 года. ФРС отметила, что продолжает внимательно следить за инфляционными рисками. "При определении степени дополнительного ужесточения политики... комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события", - говорится в сообщении. Американский центробанк все еще рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. Также по итогам сентябрьского заседания ФРС подтвердила, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя плану, опубликованному в мае 2022 года. По плану сокращение началось 1 июня прошлого года - первые три месяца на 47,5 миллиарда долларов в месяц, далее – на 95 миллиардов долларов в месяц. По итогам июльского заседания ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. В июне ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку - на уровне 5-5,25%, до этого непрерывно повышая ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией.
https://ria.ru/20230920/gosdolg-1897658405.html
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире
Экономика, США, Федеральная резервная система США, В мире
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне до 5,5 процента годовых
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в пресс-релизе
регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Ставка остается на максимальном уровне с 2001 года.
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ФРС отметила, что продолжает внимательно следить за инфляционными рисками. "При определении степени дополнительного ужесточения политики... комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события", - говорится в сообщении.
Американский центробанк все еще рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.
Также по итогам сентябрьского заседания ФРС подтвердила, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя плану, опубликованному в мае 2022 года. По плану сокращение началось 1 июня прошлого года - первые три месяца на 47,5 миллиарда долларов в месяц, далее – на 95 миллиардов долларов в месяц.
По итогам июльского заседания ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. В июне ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку - на уровне 5-5,25%, до этого непрерывно повышая ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией.
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