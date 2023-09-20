https://ria.ru/20230920/ssha-1897589418.html

Конец. Из США послали неутешительный сигнал Зеленскому

Конец. Из США послали неутешительный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 20.09.2023

Конец. Из США послали неутешительный сигнал Зеленскому

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает судьба ликвидированного главы "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена, который был "агентом влияния США", заявил в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:42

2023-09-20T16:42

2023-09-20T22:19

в мире

украина

одесса

львов

владимир зеленский

усама бен ладен

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ожидает судьба ликвидированного главы "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена, который был "агентом влияния США", заявил в интервью RT американский журналист Джексон Хинкл."Может, я и ошибаюсь, но думаю, что Зеленского ждет жестокий финал", — сказал он.Журналист добавил, что контрнаступление ВСУ, в результате которого погибла 71 тысяча человек, стало "самоубийственной миссией".Хинкл считает, что жители Одессы, Львова и Киева должны протестовать против действий правительства, которое посылает их мужей, отцов, братьев и сыновей на фронт. При этом он признал, что понимает причину, по которой этого не происходит, — реакция властей будет жесткой.ВСУ с 4 июня ведут наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Но, как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов, тогда как потери уже превышают 70 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20230920/ssha-1897524566.html

украина

одесса

львов

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