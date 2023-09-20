https://ria.ru/20230920/ssha-1897570184.html

В Раде заявили, что решение о проведении выборов на Украине примут в США

В Раде заявили, что решение о проведении выборов на Украине примут в США - РИА Новости, 20.09.2023

В Раде заявили, что решение о проведении выборов на Украине примут в США

Окончательное решение о проведении выборов на Украине в 2024 году будут принимать в США во время визита Владимира Зеленского, заявил в среду депутат Верховной... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:48

2023-09-20T15:48

2023-09-20T22:39

в мире

украина

сша

владимир зеленский

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Окончательное решение о проведении выборов на Украине в 2024 году будут принимать в США во время визита Владимира Зеленского, заявил в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале. Пятнадцатого сентября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов."В конституции о военном положении указано, что совет работает до конца особого режима. То есть никаких выборов не должно быть. Но, что удивительно, в конституции не указан президент Украины. То есть о том, что он работает до конца особого режима, — этого нет. Есть в законе о военном положении. И вот, апеллируя этим, наши западные партнеры, а именно США, настаивают на выборах. Для них важно подтвердить легитимность президента Украины. Особенно учитывая, что в марте будут выборы в России", — написал Гончаренко. Он также добавил, что власти Украины совершенно не понимают, когда и как должны проводиться выборы, однако надеются, что решение будет принято сейчас — "во время поездки Зеленского в США". При этом, как утверждает депутат, предположительно, выборы могут пройти в марте или мае 2024 года. "Но точно будет понятно, как только Зеленский вернется из США. И там будут думать, будут ли выборы вообще. Если будут — или только президента, или, возможно, сразу и в Раду. Что я могу сказать точно? Это то, что если будут выборы в Раду, они пройдут по закрытым спискам. Никаких открытых списков не будет", — подытожил Гончаренко. Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023-го. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут.

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897489215.html

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897557334.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины