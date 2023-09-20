https://ria.ru/20230920/ssha-1897524566.html

В США заявили о неприятном сюрпризе для Зеленского от Вашингтона

В США заявили о неприятном сюрпризе для Зеленского от Вашингтона - РИА Новости, 20.09.2023

В США заявили о неприятном сюрпризе для Зеленского от Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский рискует остаться без американской военной поддержки, если в Вашингтоне не удастся урегулировать вопрос с бюджетом, пишет... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:30

2023-09-20T13:30

2023-09-20T14:02

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рискует остаться без американской военной поддержки, если в Вашингтоне не удастся урегулировать вопрос с бюджетом, пишет Politico."Если к концу месяца американские законотворцы не договорятся о бюджете, власти будут вынуждены остановить любую деятельность не первостепенной важности. Так, во время такого эпизода в 2018 году американские войска продолжали охотиться на террористов на Ближнем Востоке, но тренировки десятков тысяч военнослужащих Национальной гвардии и резервистов были отменены", — заявил представитель Пентагона Крис Шервуд.По его словам, заморозка работы правительства, скорее всего, приведет к задержке в обучении украинских пилотов. Могут возникнуть затруднения и с поставкой вооружений.В Пентагоне предупредили также о прекращении финансирования новой помощи в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Это означает, что Министерство обороны не сможет заключать с оборонной промышленностью новые контракты на производство оружия для Киева, поясняет издание.Государственный долг США 15 сентября достиг нового рекорда в 33 триллиона долларов.Одна из основных причин накопления такой задолженности — хронический дефицит бюджета. Последний раз продолжительный профицит отмечался почти век назад — с 1920 по 1930 год, а за следующие 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет, пока в 1998-м США не смогли получить небольшой профицит и удерживать его четыре года.

https://ria.ru/20230919/mask-1897123892.html

https://ria.ru/20230919/vsu-1897336217.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, politico, пентагон