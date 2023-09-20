Рейтинг@Mail.ru
В США неожиданно высказались о роли России в ООН - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 20.09.2023 (обновлено: 13:19 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ssha-1897448032.html
В США неожиданно высказались о роли России в ООН
В США неожиданно высказались о роли России в ООН - РИА Новости, 20.09.2023
В США неожиданно высказались о роли России в ООН
Соединенные Штаты постоянно проигрывают России и Китаю в попытках заставить страны мира разделить мнение Вашингтона, показал анализ итогов голосований на... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:28
2023-09-20T13:19
в мире
россия
китай
сша
оон
брикс
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897521558_0:370:2894:1998_1920x0_80_0_0_e6a6636a4c64b632d0aa765b0e22d732.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты постоянно проигрывают России и Китаю в попытках заставить страны мира разделить мнение Вашингтона, показал анализ итогов голосований на сессиях Генеральной ассамблеи ООН за последние 30 лет, пишет Newsweek."Эксперты изучили данные голосований на Генассамблее ООН и рассмотрели более 1,5 тысячи случаев за период с 1991 по 2020 годы, когда Россия и Китай не соглашались с мнением США. Позиция этих двух стран преобладала в 86 процентах случаев", — приводит данные издание.Москва и Пекин завоевали расположение широких слоев международного сообщества, особенно стран Глобального Юга. Помимо этого, авторитета государствам добавляет членство в БРИКС, ШОС и группе стран с развивающейся экономикой G-77, перечисляется в статье.Изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но недавно организацию решили значительно расширить — с 2024 года к ней присоединятся Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Шанхайская организация сотрудничества объединяет Россию и Китай с Индией, Пакистаном и странами Центральной Азии. Сообщество G-77 составляют страны Азии, Африки и Латинской Америки, поясняет автор.Членство России и Китая во всех этих группах "мягкого балансирования" оказывает заметное влияние на внешнюю политику остальных государств, которые также в них состоят, подчеркнул Newsweek. В частности, многие из них "молчаливо поддерживают" Москву в борьбе с западными санкциями.При этом члены НАТО в последнее время перестали безоговорочно поддерживать США, заключает издание.
https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897122848.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897521558_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_ea10838f44a6f242decf7a5735320359.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, сша, оон, брикс, шос
В мире, Россия, Китай, США, ООН, БРИКС, ШОС
В США неожиданно высказались о роли России в ООН

Newsweek: Россия и Китай обладают большим влиянием в Генассамблее ООН, чем США

© AP Photo / Frank Franklin II78 сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2023
78 сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
78 сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты постоянно проигрывают России и Китаю в попытках заставить страны мира разделить мнение Вашингтона, показал анализ итогов голосований на сессиях Генеральной ассамблеи ООН за последние 30 лет, пишет Newsweek.
"Эксперты изучили данные голосований на Генассамблее ООН и рассмотрели более 1,5 тысячи случаев за период с 1991 по 2020 годы, когда Россия и Китай не соглашались с мнением США. Позиция этих двух стран преобладала в 86 процентах случаев", — приводит данные издание.
Президент США Джо Байден
"Россия уже боится". Байден оконфузился, выступая в ООН
Вчера, 18:53
Москва и Пекин завоевали расположение широких слоев международного сообщества, особенно стран Глобального Юга. Помимо этого, авторитета государствам добавляет членство в БРИКС, ШОС и группе стран с развивающейся экономикой G-77, перечисляется в статье.
Изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но недавно организацию решили значительно расширить — с 2024 года к ней присоединятся Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Шанхайская организация сотрудничества объединяет Россию и Китай с Индией, Пакистаном и странами Центральной Азии. Сообщество G-77 составляют страны Азии, Африки и Латинской Америки, поясняет автор.
Членство России и Китая во всех этих группах "мягкого балансирования" оказывает заметное влияние на внешнюю политику остальных государств, которые также в них состоят, подчеркнул Newsweek. В частности, многие из них "молчаливо поддерживают" Москву в борьбе с западными санкциями.
При этом члены НАТО в последнее время перестали безоговорочно поддерживать США, заключает издание.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Отвалите. В США признали провал действий НАТО из-за шага Путина
Вчера, 08:45
 
В миреРоссияКитайСШАООНБРИКСШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала