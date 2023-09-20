https://ria.ru/20230920/ssha-1897448032.html

В США неожиданно высказались о роли России в ООН

В США неожиданно высказались о роли России в ООН - РИА Новости, 20.09.2023

В США неожиданно высказались о роли России в ООН

Соединенные Штаты постоянно проигрывают России и Китаю в попытках заставить страны мира разделить мнение Вашингтона, показал анализ итогов голосований на... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:28

2023-09-20T09:28

2023-09-20T13:19

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты постоянно проигрывают России и Китаю в попытках заставить страны мира разделить мнение Вашингтона, показал анализ итогов голосований на сессиях Генеральной ассамблеи ООН за последние 30 лет, пишет Newsweek."Эксперты изучили данные голосований на Генассамблее ООН и рассмотрели более 1,5 тысячи случаев за период с 1991 по 2020 годы, когда Россия и Китай не соглашались с мнением США. Позиция этих двух стран преобладала в 86 процентах случаев", — приводит данные издание.Москва и Пекин завоевали расположение широких слоев международного сообщества, особенно стран Глобального Юга. Помимо этого, авторитета государствам добавляет членство в БРИКС, ШОС и группе стран с развивающейся экономикой G-77, перечисляется в статье.Изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но недавно организацию решили значительно расширить — с 2024 года к ней присоединятся Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Шанхайская организация сотрудничества объединяет Россию и Китай с Индией, Пакистаном и странами Центральной Азии. Сообщество G-77 составляют страны Азии, Африки и Латинской Америки, поясняет автор.Членство России и Китая во всех этих группах "мягкого балансирования" оказывает заметное влияние на внешнюю политику остальных государств, которые также в них состоят, подчеркнул Newsweek. В частности, многие из них "молчаливо поддерживают" Москву в борьбе с западными санкциями.При этом члены НАТО в последнее время перестали безоговорочно поддерживать США, заключает издание.

https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html

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