https://ria.ru/20230920/sputnikpro-1897612571.html

Завершился цикл проекта SputnikPro для Молодежной платформы стран ШОС

Завершился цикл проекта SputnikPro для Молодежной платформы стран ШОС - РИА Новости, 20.09.2023

Завершился цикл проекта SputnikPro для Молодежной платформы стран ШОС

Международное информационное агентство и радио Sputnik провело финальную сессию для Молодежной платформы стран ШОС SCOLAR Network в рамках проекта SputnikPro... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:50

2023-09-20T17:50

2023-09-20T17:50

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело финальную сессию для Молодежной платформы стран ШОС SCOLAR Network в рамках проекта SputnikPro. Участниками третьего мастер-класса в онлайн-формате стали студенты и молодые специалисты в области медиа из России, Китая, Ирана и других стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.Руководитель AI проекта Дирекции производства видео Sputnik Егор Архипов рассказал аудитории о применении технологий искусственного интеллекта в видеопроизводстве, особенностях работы с разными видеоплатформами, а также поделился со слушателями способами распознавания фейковых видео."Я очень рад, что имею возможность поделиться своим опытом с будущим поколением международных журналистов, и надеюсь, что скоро буду учиться у них самих! Надеюсь, что это замечательное сотрудничество будет и дальше развиваться, и буду рад вновь принять участие в этом проекте", – отметил Егор Архипов по итогам встречи.Председатель SCOLAR Network Виктория Ху поблагодарила спикера и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество: "Большое спасибо Егору Архипову за интересный рассказ о том, как Sputnik внедряет технологии ИИ в свою работу и о том, как молодые специалисты могут применять эти инструменты на практике. Мы очень рады совместному проекту со Sputnik и надеемся на дальнейшее развитие молодежного медиасотрудничества на пространстве региона ШОС".SCOLAR Network – платформа, объединяющая молодых лидеров из стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, целью которой является развитие молодежного взаимодействия, продвижение межкультурного диалога, а также расширение региональных связей на пространстве ШОС.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 10 000 слушателей из 80+ государств.

https://ria.ru/20230918/sputnik-1897041209.html

https://ria.ru/20230915/telekanal-1896622476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, иран, шос, sputnik