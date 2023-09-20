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В Минобороны оценили потери украинских войск на Южно-Донецком направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 20.09.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку ВСУ, пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы, а также поразили скопления живой силы и... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:41
2023-09-20T14:41
2023-09-20T14:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку ВСУ, пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы, а также поразили скопления живой силы и техники - противник потерял до 135 военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России. "На южнодонецком направлении мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в Минобороны. Кроме того, авиация и артиллерия группировки поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе Новомихайловки и Владимировки в ДНР. В районе Новодонецкого Донецкой Народной Республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 38-й бригады морской пехоты ВСУ. "Потери противника за сутки составили до 135 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - добавили в ведомстве.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Минобороны оценили потери украинских войск на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 135 военных на Южно-Донецком направлении