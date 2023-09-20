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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 20.09.2023 (обновлено: 14:17 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897537685.html
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.09.2023
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС РФ отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными и 6 единиц техники, сообщило Минобороны... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:13
2023-09-20T14:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
донецкая народная республика
украина
в мире
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. ВС РФ отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными и 6 единиц техники, сообщило Минобороны России."На Краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Торского в ДНР и Серебрянского лесничества поражены скопления живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины."Потери ВСУ составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30", - добавили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, В мире
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-90М "Прорыв" ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. ВС РФ отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными и 6 единиц техники, сообщило Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Торского в ДНР и Серебрянского лесничества поражены скопления живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины.
"Потери ВСУ составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30", - добавили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 сентября, 17:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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