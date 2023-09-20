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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.09.2023
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС РФ отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными и 6 единиц техники, сообщило Минобороны... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:13
2023-09-20T14:13
2023-09-20T14:17
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. ВС РФ отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными и 6 единиц техники, сообщило Минобороны России."На Краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Торского в ДНР и Серебрянского лесничества поражены скопления живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины."Потери ВСУ составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30", - добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, В мире
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении