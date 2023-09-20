https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897485445.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:30
2023-09-20T16:30
2023-09-20T16:30
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 сентября 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили 11 атак ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Ликвидированы 126 районов скопления живой силы и техники, пункт управления, склад боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолеты Су-24М и МиГ-29. Кроме того, стрелковым оружием, системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехвачены 42 беспилотника, четыре крылатые ракеты Storm Shadow, пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS" и "Смерч".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 475 самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 1152 реактивные системы залпового огня, 12 009 танков и других бронемашин, 6462 орудия полевой артиллерии и 13 262 единицы автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 сентября 2023 года
За минувшие сутки российские части отразили 11 атак ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Ликвидированы 126 районов скопления живой силы и техники, пункт управления, склад боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолеты Су-24М и МиГ-29.
Кроме того, стрелковым оружием, системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехвачены 42 беспилотника, четыре крылатые ракеты Storm Shadow, пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS" и "Смерч".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 475 самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 1152 реактивные системы залпового огня, 12 009 танков и других бронемашин, 6462 орудия полевой артиллерии и 13 262 единицы автомобильной техники.