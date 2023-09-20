https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897431276.html

Российские войска уничтожили штурмовиков "Азова"* под Красным Лиманом

Российские войска уничтожили штурмовиков "Азова"* под Красным Лиманом - РИА Новости, 20.09.2023

Российские войска уничтожили штурмовиков "Азова"* под Красным Лиманом

Российские подразделения уничтожили на Краснолиманском направлении штурмовиков украинской спецбригады "Азов"*, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T05:05

2023-09-20T05:05

2023-09-20T11:03

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Краснолиманском направлении штурмовиков украинской спецбригады "Азов"*, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" подполковник Александр Савчук. "В районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*, — сказал он. По словам Савчука, в этих боях ВСУ потеряли около 50 военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили боевую бронированную машину.Средства ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а бомбардировочная авиация ударила по четырем командно-наблюдательным пунктам в районах Торского и Серебрянки, заключил Савчук. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230920/reb-1897429326.html

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