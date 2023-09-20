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Российские войска уничтожили штурмовиков "Азова"* под Красным Лиманом - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 20.09.2023 (обновлено: 11:03 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897431276.html
Российские войска уничтожили штурмовиков "Азова"* под Красным Лиманом
Российские войска уничтожили штурмовиков "Азова"* под Красным Лиманом - РИА Новости, 20.09.2023
Российские войска уничтожили штурмовиков "Азова"* под Красным Лиманом
Российские подразделения уничтожили на Краснолиманском направлении штурмовиков украинской спецбригады "Азов"*, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T05:05
2023-09-20T11:03
специальная военная операция на украине
красный лиман
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Краснолиманском направлении штурмовиков украинской спецбригады "Азов"*, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" подполковник Александр Савчук. "В районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*, — сказал он. По словам Савчука, в этих боях ВСУ потеряли около 50 военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили боевую бронированную машину.Средства ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а бомбардировочная авиация ударила по четырем командно-наблюдательным пунктам в районах Торского и Серебрянки, заключил Савчук. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230920/reb-1897429326.html
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красный лиман, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска уничтожили штурмовиков "Азова"* под Красным Лиманом

МО: войска России уничтожили штурмовиков "Азова" на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Краснолиманском направлении штурмовиков украинской спецбригады "Азов"*, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" подполковник Александр Савчук.
"В районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*, — сказал он.
По словам Савчука, в этих боях ВСУ потеряли около 50 военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили боевую бронированную машину.
Средства ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а бомбардировочная авиация ударила по четырем командно-наблюдательным пунктам в районах Торского и Серебрянки, заключил Савчук.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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