https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897429475.html
Разведчик заявил, что российские военные закрепились у Клещеевки
Разведчик заявил, что российские военные закрепились у Клещеевки - РИА Новости, 20.09.2023
Разведчик заявил, что российские военные закрепились у Клещеевки
Подразделения ивановских десантников закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР и контролируют подступы к железной дороге, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T03:38
2023-09-20T03:38
2023-09-20T03:38
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клещеевка
донецкая народная республика
россия
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вооруженные силы рф
безопасность
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АРТЁМОВСК (ДНР), 20 сен - РИА Новости. Подразделения ивановских десантников закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР и контролируют подступы к железной дороге, сообщил РИА Новости начальник разведки дивизии с позывным Феникс. "Клещеевка была снесена с лица земли уже давно, там реально негде закрепляться, поэтому наши войска отодвинулись на рубеж железной дороги и зашли за нее. Там закрепились", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас подразделения дивизии занимают также несколько домов на двух улицах Клещеевки и на северной окраине села. "Клещеевка - это средняя зона, серая зона, куда особо никто не желает соваться. Противник особо в Клещеевку не суется, в южной части села у них побольше личного состава, в северной части, которая поближе к нам, у железной дороги, они там выставили только наблюдательные пункты, и сказать, что Клещеевка их, нельзя", - почеркнул разведчик. По его словам, "обстановка в районе села контролируемая, но тяжёлая, постоянные обстрелы кассетными боеприпасами, артобстрелы и само географическое положение Клещеевки, находящейся в низине, не позволяет качественно удерживать населенный пункт". Разведчик рассказал, что, по разным оценкам, в Клещеевке сейчас находятся от 60 до 80 военнослужащих ВСУ. "Основная часть боевиков ВСУ находится в южной части Клещеевки, северная часть, которая ближе к нам, там два наблюдательных пункта, может, человек по пять сидит", - отметил Феникс. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска несут огромные потери в Клещеевке. По данным ведомства, российские войска на донецком направлении отразили шесть атак, в том числе в районе Клещеевки, ВСУ потеряли до 255 военнослужащих. Глава ДНР Денис Пушилин во вторник заявил, что Клещеевка в пригороде Артемовска находится в серой зоне, украинские войска пытаются там закрепиться, но им это не удается.
https://ria.ru/20230920/reb-1897429326.html
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клещеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Разведчик заявил, что российские военные закрепились у Клещеевки
Разведчик: российские военные закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР
АРТЁМОВСК (ДНР), 20 сен - РИА Новости. Подразделения ивановских десантников закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР и контролируют подступы к железной дороге, сообщил РИА Новости начальник разведки дивизии с позывным Феникс.
«
"Клещеевка была снесена с лица земли уже давно, там реально негде закрепляться, поэтому наши войска отодвинулись на рубеж железной дороги и зашли за нее. Там закрепились", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас подразделения дивизии занимают также несколько домов на двух улицах Клещеевки и на северной окраине села.
"Клещеевка - это средняя зона, серая зона, куда особо никто не желает соваться. Противник особо в Клещеевку не суется, в южной части села у них побольше личного состава, в северной части, которая поближе к нам, у железной дороги, они там выставили только наблюдательные пункты, и сказать, что Клещеевка их, нельзя", - почеркнул разведчик.
По его словам, "обстановка в районе села контролируемая, но тяжёлая, постоянные обстрелы кассетными боеприпасами, артобстрелы и само географическое положение Клещеевки, находящейся в низине, не позволяет качественно удерживать населенный пункт".
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Разведчик рассказал, что, по разным оценкам, в Клещеевке сейчас находятся от 60 до 80 военнослужащих ВСУ
.
"Основная часть боевиков ВСУ находится в южной части Клещеевки, северная часть, которая ближе к нам, там два наблюдательных пункта, может, человек по пять сидит", - отметил Феникс.
Ранее в Минобороны РФ
сообщили, что украинские войска несут огромные потери в Клещеевке. По данным ведомства, российские войска на донецком направлении отразили шесть атак, в том числе в районе Клещеевки, ВСУ потеряли до 255 военнослужащих.
Глава ДНР Денис Пушилин
во вторник заявил, что Клещеевка в пригороде Артемовска
находится в серой зоне, украинские войска пытаются там закрепиться, но им это не удается.
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