https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897429475.html

Разведчик заявил, что российские военные закрепились у Клещеевки

Разведчик заявил, что российские военные закрепились у Клещеевки - РИА Новости, 20.09.2023

Разведчик заявил, что российские военные закрепились у Клещеевки

Подразделения ивановских десантников закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР и контролируют подступы к железной дороге, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T03:38

2023-09-20T03:38

2023-09-20T03:38

специальная военная операция на украине

клещеевка

донецкая народная республика

россия

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безопасность

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АРТЁМОВСК (ДНР), 20 сен - РИА Новости. Подразделения ивановских десантников закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР и контролируют подступы к железной дороге, сообщил РИА Новости начальник разведки дивизии с позывным Феникс. "Клещеевка была снесена с лица земли уже давно, там реально негде закрепляться, поэтому наши войска отодвинулись на рубеж железной дороги и зашли за нее. Там закрепились", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас подразделения дивизии занимают также несколько домов на двух улицах Клещеевки и на северной окраине села. "Клещеевка - это средняя зона, серая зона, куда особо никто не желает соваться. Противник особо в Клещеевку не суется, в южной части села у них побольше личного состава, в северной части, которая поближе к нам, у железной дороги, они там выставили только наблюдательные пункты, и сказать, что Клещеевка их, нельзя", - почеркнул разведчик. По его словам, "обстановка в районе села контролируемая, но тяжёлая, постоянные обстрелы кассетными боеприпасами, артобстрелы и само географическое положение Клещеевки, находящейся в низине, не позволяет качественно удерживать населенный пункт". Разведчик рассказал, что, по разным оценкам, в Клещеевке сейчас находятся от 60 до 80 военнослужащих ВСУ. "Основная часть боевиков ВСУ находится в южной части Клещеевки, северная часть, которая ближе к нам, там два наблюдательных пункта, может, человек по пять сидит", - отметил Феникс. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска несут огромные потери в Клещеевке. По данным ведомства, российские войска на донецком направлении отразили шесть атак, в том числе в районе Клещеевки, ВСУ потеряли до 255 военнослужащих. Глава ДНР Денис Пушилин во вторник заявил, что Клещеевка в пригороде Артемовска находится в серой зоне, украинские войска пытаются там закрепиться, но им это не удается.

https://ria.ru/20230920/reb-1897429326.html

https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897428121.html

клещеевка

донецкая народная республика

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клещеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность