https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897428121.html

Новая группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР, сообщил источник

Новая группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2023

Новая группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР, сообщил источник

Новая группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР, украинские военные продолжают складывать оружие, предварительно выходя на специальный открытый российский... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T03:04

2023-09-20T03:04

2023-09-20T03:04

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Новая группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР, украинские военные продолжают складывать оружие, предварительно выходя на специальный открытый российский радиоканал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предоставив соответствующие видеокадры. "Группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте 149.200", - сказал источник. Также он передал РИА Новости видео, на котором двое солдат ВСУ сдаются в плен российским бойцам. Украинцы выходят с поднятыми руками, а на вопрос о том, почему они сдались, один из них отвечает, что устал воевать. Когда российские военные спросили, сколько бойцов ВСУ осталось, те ответили: "Отделение (от шести до 12 человек - ред.)". По словам собеседника агентства, позднее выяснилось, что сдавшиеся украинцы оказалось мобилизованными. Накануне российские военные продемонстрировали РИА Новости кадры сдачи группы бойцов ВСУ на сватовском направлении. В середине июля была названа частота 149.200, на которой желающие сдаться в плен украинцы могут выходить в эфир и называть позывной "Волга".

https://ria.ru/20230919/poteri-1897252188.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность