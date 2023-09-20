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Новая группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР, сообщил источник
Новая группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2023
Новая группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР, сообщил источник
Новая группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР, украинские военные продолжают складывать оружие, предварительно выходя на специальный открытый российский... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T03:04
2023-09-20T03:04
2023-09-20T03:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Новая группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР, украинские военные продолжают складывать оружие, предварительно выходя на специальный открытый российский радиоканал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предоставив соответствующие видеокадры. "Группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте 149.200", - сказал источник. Также он передал РИА Новости видео, на котором двое солдат ВСУ сдаются в плен российским бойцам. Украинцы выходят с поднятыми руками, а на вопрос о том, почему они сдались, один из них отвечает, что устал воевать. Когда российские военные спросили, сколько бойцов ВСУ осталось, те ответили: "Отделение (от шести до 12 человек - ред.)". По словам собеседника агентства, позднее выяснилось, что сдавшиеся украинцы оказалось мобилизованными. Накануне российские военные продемонстрировали РИА Новости кадры сдачи группы бойцов ВСУ на сватовском направлении. В середине июля была названа частота 149.200, на которой желающие сдаться в плен украинцы могут выходить в эфир и называть позывной "Волга".
https://ria.ru/20230919/poteri-1897252188.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Новая группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР, сообщил источник
В ДНР новая группа военных ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Новая группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР, украинские военные продолжают складывать оружие, предварительно выходя на специальный открытый российский радиоканал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предоставив соответствующие видеокадры.
"Группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте 149.200", - сказал источник.
Также он передал РИА Новости видео, на котором двое солдат ВСУ сдаются в плен российским бойцам. Украинцы выходят с поднятыми руками, а на вопрос о том, почему они сдались, один из них отвечает, что устал воевать. Когда российские военные спросили, сколько бойцов ВСУ осталось, те ответили: "Отделение (от шести до 12 человек - ред.)".
По словам собеседника агентства, позднее выяснилось, что сдавшиеся украинцы оказалось мобилизованными.
Накануне российские военные продемонстрировали РИА Новости кадры сдачи группы бойцов ВСУ на сватовском направлении. В середине июля была названа частота 149.200, на которой желающие сдаться в плен украинцы могут выходить в эфир и называть позывной "Волга".
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