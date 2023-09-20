https://ria.ru/20230920/sovbez-1897632227.html
Президент Румынии выступил за расширение Совбеза ООН
Президент Румынии выступил за расширение Совбеза ООН - РИА Новости, 20.09.2023
Президент Румынии выступил за расширение Совбеза ООН
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выступает за расширение Совбеза ООН, чтобы право голоса получили страны Африки и Восточной Европы, а также группы... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:51
2023-09-20T18:51
2023-09-20T18:51
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африка
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КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выступает за расширение Совбеза ООН, чтобы право голоса получили страны Африки и Восточной Европы, а также группы малых островных государств. "В нынешнем геополитическом контексте ключом к эффективному многостороннему подходу является обеспечение успеха его реформирования, которое нельзя больше откладывать. Расширенный Совет Безопасности мог бы включать в себя важные дополнительные голоса: со стороны Африканской группы, различных малых островных развивающихся государств и даже самой маленькой региональной группы - восточноевропейской", - заявил Йоханнис на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил РИА Новости 18 сентября, что несмотря на то что и с российской стороны, и со стороны Запада звучат идеи о расширении Совбеза ООН, их позиции противоположны, и согласовать их сложно.
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в мире, румыния, африка, клаус йоханнис, сергей орджоникидзе, совет безопасности оон, оон, восточная европа
В мире, Румыния, Африка, Клаус Йоханнис, Сергей Орджоникидзе, Совет Безопасности ООН, ООН, Восточная Европа
Президент Румынии выступил за расширение Совбеза ООН
Президент Румынии Йоханнис выступил за расширение Совбеза ООН
КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выступает за расширение Совбеза ООН, чтобы право голоса получили страны Африки и Восточной Европы, а также группы малых островных государств.
"В нынешнем геополитическом контексте ключом к эффективному многостороннему подходу является обеспечение успеха его реформирования, которое нельзя больше откладывать. Расширенный Совет Безопасности мог бы включать в себя важные дополнительные голоса: со стороны Африканской группы, различных малых островных развивающихся государств и даже самой маленькой региональной группы - восточноевропейской", - заявил Йоханнис на заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Пять стран — Россия, Китай, США, Великобритания и Франция —заседают в СБ ООН на постоянной основе. Десять стран избираются туда и лишены права блокировать принимаемые решения, сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор, Япония.
Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил РИА Новости 18 сентября, что несмотря на то что и с российской стороны, и со стороны Запада звучат идеи о расширении Совбеза ООН, их позиции противоположны, и согласовать их сложно.
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