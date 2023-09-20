https://ria.ru/20230920/sovbez-1897632227.html

Президент Румынии выступил за расширение Совбеза ООН

Президент Румынии выступил за расширение Совбеза ООН - РИА Новости, 20.09.2023

Президент Румынии выступил за расширение Совбеза ООН

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выступает за расширение Совбеза ООН, чтобы право голоса получили страны Африки и Восточной Европы, а также группы... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:51

2023-09-20T18:51

2023-09-20T18:51

в мире

румыния

африка

клаус йоханнис

сергей орджоникидзе

совет безопасности оон

оон

восточная европа

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КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выступает за расширение Совбеза ООН, чтобы право голоса получили страны Африки и Восточной Европы, а также группы малых островных государств. "В нынешнем геополитическом контексте ключом к эффективному многостороннему подходу является обеспечение успеха его реформирования, которое нельзя больше откладывать. Расширенный Совет Безопасности мог бы включать в себя важные дополнительные голоса: со стороны Африканской группы, различных малых островных развивающихся государств и даже самой маленькой региональной группы - восточноевропейской", - заявил Йоханнис на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил РИА Новости 18 сентября, что несмотря на то что и с российской стороны, и со стороны Запада звучат идеи о расширении Совбеза ООН, их позиции противоположны, и согласовать их сложно.

https://ria.ru/20230904/armiya-1893956108.html

румыния

африка

восточная европа

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в мире, румыния, африка, клаус йоханнис, сергей орджоникидзе, совет безопасности оон, оон, восточная европа