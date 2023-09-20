https://ria.ru/20230920/soft-1897474960.html

Мишустин: российские производители софта могут быть конкурентоспособны

Мишустин: российские производители софта могут быть конкурентоспособны - РИА Новости, 20.09.2023

Мишустин: российские производители софта могут быть конкурентоспособны

Российские производители программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов способны предложить рынку востребованную продукцию, считает глава... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:59

2023-09-20T10:59

2023-09-20T10:59

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские производители программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов способны предложить рынку востребованную продукцию, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Уверен, что предложить рынку востребованную продукцию – это задача, которая по силам нашим производителям программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов. В реестре отечественного софта насчитывается около 17 тысяч продуктов для электронно-вычислительных машин и баз данных", - заявил Мишустин в обращении к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023. Он отметил, что в России аккредитовано порядка 22 тысяч таких компаний.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, михаил мишустин