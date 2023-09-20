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Мишустин: российские производители софта могут быть конкурентоспособны
Мишустин: российские производители софта могут быть конкурентоспособны - РИА Новости, 20.09.2023
Мишустин: российские производители софта могут быть конкурентоспособны
Российские производители программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов способны предложить рынку востребованную продукцию, считает глава... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:59
2023-09-20T10:59
2023-09-20T10:59
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские производители программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов способны предложить рынку востребованную продукцию, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Уверен, что предложить рынку востребованную продукцию – это задача, которая по силам нашим производителям программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов. В реестре отечественного софта насчитывается около 17 тысяч продуктов для электронно-вычислительных машин и баз данных", - заявил Мишустин в обращении к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023. Он отметил, что в России аккредитовано порядка 22 тысяч таких компаний.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин: российские производители софта могут быть конкурентоспособны
Мишустин: российские производители ПО могут предложить востребованную продукцию
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские производители программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов способны предложить рынку востребованную продукцию, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Уверен, что предложить рынку востребованную продукцию – это задача, которая по силам нашим производителям программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов. В реестре отечественного софта насчитывается около 17 тысяч продуктов для электронно-вычислительных машин и баз данных", - заявил Мишустин в обращении к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023.
Он отметил, что в России аккредитовано порядка 22 тысяч таких компаний.
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