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В Роспотребнадзоре рассказали о воздухе в Сочи после пожара на складе ГСМ - РИА Новости, 20.09.2023
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14:39 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/sochi-1897519731.html
В Роспотребнадзоре рассказали о воздухе в Сочи после пожара на складе ГСМ
В Роспотребнадзоре рассказали о воздухе в Сочи после пожара на складе ГСМ - РИА Новости, 20.09.2023
В Роспотребнадзоре рассказали о воздухе в Сочи после пожара на складе ГСМ
Содержание загрязняющих веществ в воздухе после возгорания на складе горюче-смазочных материалов в Сочи не превышено, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:39
2023-09-20T14:39
новости - туризм
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туристы
сочи
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОДАР, 20 сен – РИА Новости. Содержание загрязняющих веществ в воздухе после возгорания на складе горюче-смазочных материалов в Сочи не превышено, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. "В связи с пожаром в Адлерском районе Сочи управлением Роспотребнадзора проведен мониторинг качества атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. По результатам лабораторных исследований превышение гигиенических нормативов загрязняющих веществ не установлено", – говорится в сообщении. В среду утром поступил сигнал о возгорании на складе ГСМ в Адлерском районе Сочи. Было установлено, что на территории склада горит пустой резервуар из-под нефтепродуктов на площади порядка 100 квадратных метров. В 8.20 мэр Алексей Копайгородский сообщил о ликвидации пожара. По его словам, в результате возгорания никто не пострадал, аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме. Причины происшествия выясняются.
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали о воздухе в Сочи после пожара на складе ГСМ

Роспотребнадзор: воздух после пожара на складе ГСМ в Сочи не загрязнен

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на морской грузовой порт в Сочи
Вид на морской грузовой порт в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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КРАСНОДАР, 20 сен – РИА Новости. Содержание загрязняющих веществ в воздухе после возгорания на складе горюче-смазочных материалов в Сочи не превышено, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
"В связи с пожаром в Адлерском районе Сочи управлением Роспотребнадзора проведен мониторинг качества атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. По результатам лабораторных исследований превышение гигиенических нормативов загрязняющих веществ не установлено", – говорится в сообщении.
В среду утром поступил сигнал о возгорании на складе ГСМ в Адлерском районе Сочи. Было установлено, что на территории склада горит пустой резервуар из-под нефтепродуктов на площади порядка 100 квадратных метров. В 8.20 мэр Алексей Копайгородский сообщил о ликвидации пожара. По его словам, в результате возгорания никто не пострадал, аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме. Причины происшествия выясняются.
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