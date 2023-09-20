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В Роспотребнадзоре рассказали о воздухе в Сочи после пожара на складе ГСМ

В Роспотребнадзоре рассказали о воздухе в Сочи после пожара на складе ГСМ - РИА Новости, 20.09.2023

В Роспотребнадзоре рассказали о воздухе в Сочи после пожара на складе ГСМ

Содержание загрязняющих веществ в воздухе после возгорания на складе горюче-смазочных материалов в Сочи не превышено, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:39

2023-09-20T14:39

2023-09-20T14:39

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОДАР, 20 сен – РИА Новости. Содержание загрязняющих веществ в воздухе после возгорания на складе горюче-смазочных материалов в Сочи не превышено, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. "В связи с пожаром в Адлерском районе Сочи управлением Роспотребнадзора проведен мониторинг качества атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. По результатам лабораторных исследований превышение гигиенических нормативов загрязняющих веществ не установлено", – говорится в сообщении. В среду утром поступил сигнал о возгорании на складе ГСМ в Адлерском районе Сочи. Было установлено, что на территории склада горит пустой резервуар из-под нефтепродуктов на площади порядка 100 квадратных метров. В 8.20 мэр Алексей Копайгородский сообщил о ликвидации пожара. По его словам, в результате возгорания никто не пострадал, аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме. Причины происшествия выясняются.

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Лана Баева

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)