https://ria.ru/20230920/sneg-1897450822.html
В Хабаровском крае выпал первый снег
В Хабаровском крае выпал первый снег - РИА Новости, 20.09.2023
В Хабаровском крае выпал первый снег
Первый снег выпал в горах Солнечного района Хабаровского края, в этом нет ничего аномального, он растает, сообщил РИА Новости ведущий синоптик отдела... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:46
2023-09-20T09:46
2023-09-20T09:46
общество
хабаровский край
солнечный район
комсомольск-на-амуре
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897449919_0:0:1076:605_1920x0_80_0_0_15a2fc642aaf587f1a54176c792da612.jpg
ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости. Первый снег выпал в горах Солнечного района Хабаровского края, в этом нет ничего аномального, он растает, сообщил РИА Новости ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Никита Перерва. В соцсетях стали появляться фото и видео первого снега, выпавшего в горах Мяо-Чана, в окрестностях озера Амут. Пользователи делятся снимками, в частности, заснеженного глэмпинга Эвен. "У нас метеостанции расположены больше в поймах рек, ближе к уровню моря, там наблюдались осадки в виде дождя. В частности, в Комсомольске-на-Амуре прошел сильный дождь. Осадки были связаны с прохождением холодного атмосферного фронта, за которым вторгалась более холодная воздушная масса. В горах температура ниже, поэтому там дождь перешел в снег. Образование снежного покрова временное сейчас в горах Солнечного района. Он растает... Это не назовешь каким-то аномальным явлением. Это все в пределах нормы", - рассказал Перерва. На севере во второй половине сентября могут наблюдаться осадки в виде мокрого снега - преимущественно это касается именно горных районов, уточнил синоптик. "В южных районах, в городах в частности, мы снега пока не ждем. В среднем на юге региона снежный покров появляется в конце октября, а устанавливается в ноябре. В центральных и северных районах края, естественно, это происходит раньше. Но пока там образования снежного покрова мы не ожидаем. У нас вообще до конца месяца будет преобладать погода с температурой около или выше нормы. Конечно, в отдельные дни в горах на севере может выпадать мокрый снег", - отметил собеседник агентства. По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг ожидаются первые заморозки от 0 до минус 2 градусов в южных районах Хабаровского края - Бикинском, Вяземском, Хабаровском, районе имени Лазо. Это тоже норма. Ранними заморозки бы считались, если бы наступили в первой декаде сентября, указал синоптик. До конца сентября в Хабаровском крае синоптики обещают теплые дни. В ночные часы будет преобладать температурный фон около 5-12 градусов тепла, местами около 0 градусов. Днем воздух будет еще прогреваться до плюс 15-22 градусов. На севере днем будет 8-13 градусов тепла.
https://ria.ru/20230804/rabota-1888085911.html
https://ria.ru/20230913/podmoskove-1896101685.html
хабаровский край
солнечный район
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897449919_135:0:942:605_1920x0_80_0_0_ac7bbbefa466dbb0bdc808e48d2b6431.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, хабаровский край, солнечный район, комсомольск-на-амуре
Общество, Хабаровский край, Солнечный район, Комсомольск-на-Амуре
В Хабаровском крае выпал первый снег
В Хабаровском крае выпал первый снег в горах Солнечного района
ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости. Первый снег выпал в горах Солнечного района Хабаровского края, в этом нет ничего аномального, он растает, сообщил РИА Новости ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Никита Перерва.
В соцсетях стали появляться фото и видео первого снега, выпавшего в горах Мяо-Чана, в окрестностях озера Амут. Пользователи делятся снимками, в частности, заснеженного глэмпинга Эвен.
Названа температура, при которой можно работать меньше
"У нас метеостанции расположены больше в поймах рек, ближе к уровню моря, там наблюдались осадки в виде дождя. В частности, в Комсомольске-на-Амуре
прошел сильный дождь. Осадки были связаны с прохождением холодного атмосферного фронта, за которым вторгалась более холодная воздушная масса. В горах температура ниже, поэтому там дождь перешел в снег. Образование снежного покрова временное сейчас в горах Солнечного района. Он растает... Это не назовешь каким-то аномальным явлением. Это все в пределах нормы", - рассказал Перерва.
На севере во второй половине сентября могут наблюдаться осадки в виде мокрого снега - преимущественно это касается именно горных районов, уточнил синоптик.
"В южных районах, в городах в частности, мы снега пока не ждем. В среднем на юге региона снежный покров появляется в конце октября, а устанавливается в ноябре. В центральных и северных районах края, естественно, это происходит раньше. Но пока там образования снежного покрова мы не ожидаем. У нас вообще до конца месяца будет преобладать погода с температурой около или выше нормы. Конечно, в отдельные дни в горах на севере может выпадать мокрый снег", - отметил собеседник агентства.
По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг ожидаются первые заморозки от 0 до минус 2 градусов в южных районах Хабаровского края - Бикинском, Вяземском
, Хабаровском, районе имени Лазо. Это тоже норма. Ранними заморозки бы считались, если бы наступили в первой декаде сентября, указал синоптик.
До конца сентября в Хабаровском крае синоптики обещают теплые дни. В ночные часы будет преобладать температурный фон около 5-12 градусов тепла, местами около 0 градусов. Днем воздух будет еще прогреваться до плюс 15-22 градусов. На севере днем будет 8-13 градусов тепла.
Восстановление режима температуры проверили в 4000 многоэтажек Подмосковья