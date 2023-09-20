https://ria.ru/20230920/sneg-1897450822.html

В Хабаровском крае выпал первый снег

В Хабаровском крае выпал первый снег - РИА Новости, 20.09.2023

В Хабаровском крае выпал первый снег

Первый снег выпал в горах Солнечного района Хабаровского края, в этом нет ничего аномального, он растает, сообщил РИА Новости ведущий синоптик отдела... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:46

2023-09-20T09:46

2023-09-20T09:46

общество

хабаровский край

солнечный район

комсомольск-на-амуре

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ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости. Первый снег выпал в горах Солнечного района Хабаровского края, в этом нет ничего аномального, он растает, сообщил РИА Новости ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Никита Перерва. В соцсетях стали появляться фото и видео первого снега, выпавшего в горах Мяо-Чана, в окрестностях озера Амут. Пользователи делятся снимками, в частности, заснеженного глэмпинга Эвен. "У нас метеостанции расположены больше в поймах рек, ближе к уровню моря, там наблюдались осадки в виде дождя. В частности, в Комсомольске-на-Амуре прошел сильный дождь. Осадки были связаны с прохождением холодного атмосферного фронта, за которым вторгалась более холодная воздушная масса. В горах температура ниже, поэтому там дождь перешел в снег. Образование снежного покрова временное сейчас в горах Солнечного района. Он растает... Это не назовешь каким-то аномальным явлением. Это все в пределах нормы", - рассказал Перерва. На севере во второй половине сентября могут наблюдаться осадки в виде мокрого снега - преимущественно это касается именно горных районов, уточнил синоптик. "В южных районах, в городах в частности, мы снега пока не ждем. В среднем на юге региона снежный покров появляется в конце октября, а устанавливается в ноябре. В центральных и северных районах края, естественно, это происходит раньше. Но пока там образования снежного покрова мы не ожидаем. У нас вообще до конца месяца будет преобладать погода с температурой около или выше нормы. Конечно, в отдельные дни в горах на севере может выпадать мокрый снег", - отметил собеседник агентства. По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг ожидаются первые заморозки от 0 до минус 2 градусов в южных районах Хабаровского края - Бикинском, Вяземском, Хабаровском, районе имени Лазо. Это тоже норма. Ранними заморозки бы считались, если бы наступили в первой декаде сентября, указал синоптик. До конца сентября в Хабаровском крае синоптики обещают теплые дни. В ночные часы будет преобладать температурный фон около 5-12 градусов тепла, местами около 0 градусов. Днем воздух будет еще прогреваться до плюс 15-22 градусов. На севере днем будет 8-13 градусов тепла.

https://ria.ru/20230804/rabota-1888085911.html

https://ria.ru/20230913/podmoskove-1896101685.html

хабаровский край

солнечный район

комсомольск-на-амуре

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общество, хабаровский край, солнечный район, комсомольск-на-амуре