ВСУ более ста раз применяли по Донецку кассетные снаряды с начала августа
Бушуев: ВСУ более ста раз применяли по Донецку кассетные бомбы с начала августа
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска с начала августа свыше 100 раз били по Донецку американскими кассетными боеприпасами, заявил в среду член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев.
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"Только с начала августа украинские войска как минимум 104 раза применили американские кассетные боеприпасы по густонаселённым районам мирного Донецка. Противник вёл огонь из артиллерии калибра 155 миллиметров снарядами М-864 с кассетной боевой частью (кассеты М-42 кумулятивная и М-46 осколочная). За указанный период погибли семь человек, ранены 17, в том числе ребёнок. Повреждено около 74 жилых домов", - сказал Бушуев на 1055-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Кроме того, он рассказал об активной деятельности российских войск национальной гвардии по разминированию местности в зоне СВО.
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"Войсками национальной гвардии Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции с 2 февраля 2022 года были обнаружены и обезврежены около 48,8 тонны взрывчатых веществ и свыше 260 тысяч взрывоопасных предметов, включая свыше 9770 противопехотных и противотанковых мин, более 136 тысяч артиллерийских снарядов и миномётных мин, 39 тысяч выстрелов к гранатомётам, порядка 21,5 тысячи гранат", - сказал Бушуев на 1055-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Также, по его словам, Россия проводит регулярную работу по повышению осведомленности местного населения о минной опасности для детей.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.