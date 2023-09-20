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СМИ: Финляндия продолжит строительство заграждения на границе с Россией - РИА Новости, 20.09.2023
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12:55 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/smi-1897514528.html
СМИ: Финляндия продолжит строительство заграждения на границе с Россией
СМИ: Финляндия продолжит строительство заграждения на границе с Россией - РИА Новости, 20.09.2023
СМИ: Финляндия продолжит строительство заграждения на границе с Россией
Финляндия следующей весной намерена продолжить строительство ограждения на российской границе в регионе Северная Карелия, сообщает общественная... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:55
2023-09-20T12:55
в мире
северная карелия (финляндия)
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен - РИА Новости. Финляндия следующей весной намерена продолжить строительство ограждения на российской границе в регионе Северная Карелия, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Кабмин Финляндии выделил в бюджете 2023 года 139 миллионов евро на строительство ограждения на российской границе. По оценкам пограничников, этой суммы хватит для строительства примерно 70 километров барьерного ограждения. Из них 52 километра будут расположены в юго-восточной Финляндии, где находятся самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе, восемь километров - в Северной Карелии и пять километров - в Кайнуу и Лапландии. Строительство будет осуществляться в 2023-2024 годах, уточнялось ранее. "Строительство забора на границе с Россией в Северной Карелии начнется весной следующего года", - говорится в сообщении YLE. Ожидается, что длина участка в Северной Карелии окажется больше, чем планировалось ранее - около 40 километров, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230917/ugar-1896837405.html
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в мире, северная карелия (финляндия), финляндия, лапландия
В мире, Северная Карелия (Финляндия), Финляндия, Лапландия
СМИ: Финляндия продолжит строительство заграждения на границе с Россией

YLE: Финляндия продолжит строительство заграждения на границе с РФ в Карелии

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен - РИА Новости. Финляндия следующей весной намерена продолжить строительство ограждения на российской границе в регионе Северная Карелия, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Кабмин Финляндии выделил в бюджете 2023 года 139 миллионов евро на строительство ограждения на российской границе. По оценкам пограничников, этой суммы хватит для строительства примерно 70 километров барьерного ограждения. Из них 52 километра будут расположены в юго-восточной Финляндии, где находятся самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе, восемь километров - в Северной Карелии и пять километров - в Кайнуу и Лапландии. Строительство будет осуществляться в 2023-2024 годах, уточнялось ранее.
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"Строительство забора на границе с Россией в Северной Карелии начнется весной следующего года", - говорится в сообщении YLE.
Ожидается, что длина участка в Северной Карелии окажется больше, чем планировалось ранее - около 40 километров, отмечается в сообщении.
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