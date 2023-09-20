https://ria.ru/20230920/sk-1897522581.html

Пьяному поджигателю здания ФСБ в Коми грозит до 20 лет колонии

Пьяному поджигателю здания ФСБ в Коми грозит до 20 лет колонии - РИА Новости, 20.09.2023

Пьяному поджигателю здания ФСБ в Коми грозит до 20 лет колонии

Завершено расследование дела обвиняемого в теракте жителя Усинска, который в пьяном виде поджег стену и окно городского отделения УФСБ, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:21

2023-09-20T13:21

2023-09-20T13:21

происшествия

россия

усинск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Завершено расследование дела обвиняемого в теракте жителя Усинска, который в пьяном виде поджег стену и окно городского отделения УФСБ, сообщило СУСК РФ по Коми. По данным следствия, в мае "в результате преступных действий фигуранта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", были подожжены окно и стена отделения УФСБ в Усинске. Подозреваемый был оперативно задержан и арестован. "Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 30-летнего жителя… Усинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. Как отмечается, уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Санкция по первой части статьи 205 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

https://ria.ru/20230920/vzryv-1897446825.html

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происшествия, россия, усинск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)