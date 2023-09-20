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Пьяному поджигателю здания ФСБ в Коми грозит до 20 лет колонии
Пьяному поджигателю здания ФСБ в Коми грозит до 20 лет колонии - РИА Новости, 20.09.2023
Пьяному поджигателю здания ФСБ в Коми грозит до 20 лет колонии
Завершено расследование дела обвиняемого в теракте жителя Усинска, который в пьяном виде поджег стену и окно городского отделения УФСБ, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:21
2023-09-20T13:21
2023-09-20T13:21
происшествия
россия
усинск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Завершено расследование дела обвиняемого в теракте жителя Усинска, который в пьяном виде поджег стену и окно городского отделения УФСБ, сообщило СУСК РФ по Коми. По данным следствия, в мае "в результате преступных действий фигуранта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", были подожжены окно и стена отделения УФСБ в Усинске. Подозреваемый был оперативно задержан и арестован. "Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 30-летнего жителя… Усинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. Как отмечается, уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Санкция по первой части статьи 205 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
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происшествия, россия, усинск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Усинск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пьяному поджигателю здания ФСБ в Коми грозит до 20 лет колонии
СК: поджегший отделения УФСБ житель Усинска получит от 10 до 20 лет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости.
Завершено расследование дела обвиняемого в теракте жителя Усинска, который в пьяном виде поджег стену и окно городского отделения УФСБ, сообщило СУСК
РФ по Коми.
По данным следствия, в мае "в результате преступных действий фигуранта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", были подожжены окно и стена отделения УФСБ в Усинске. Подозреваемый был оперативно задержан и арестован.
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"Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 30-летнего жителя… Усинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
Санкция по первой части статьи 205 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
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