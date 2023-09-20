При финансовой поддержке ФРТ восстановили школу в Запорожской области
© Фото : Фонд развития территорий/TelegramВосстановленная школа в городе Токмаке Запорожской области
Восстановленная школа в городе Токмаке Запорожской области
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. При финансовой поддержке Фонда развития территорий (ФРТ) специалисты из Пензенской области восстановили среднюю общеобразовательную школу №1 в городе Токмаке Запорожской области, сообщила пресс-служба фонда.
При поддержке Фонда развития территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях силами регионов-шефов проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры. В том числе в порядок приводят социальные учреждения.
"Фонд предоставил финансовую поддержку Пензенской области, которая в рамках оказания шефской помощи восстанавливает социально значимые учреждения в населенных пунктах Токмакского района Запорожской области. За полтора месяца строители провели остекление более 200 квадратных метров окон, выполнили замену входной группы дверей, обновили спортивный зал школы и отремонтировали пострадавшие от обстрелов учебные классы, а также привели в порядок фасад и цоколь здания", – рассказал глава фонда Ильшат Шагиахметов, слова которого приводятся в сообщении.
Он также уточнил, что всего в 2023 году под контролем Фонда развития территорий силами регионов-шефов в четырех новых субъектах РФ запланировано восстановить 3,6 тысячи объектов на сумму 49,8 миллиарда рублей за счет средств региональных бюджетов и внебюджетных источников.
Кроме того, до конца года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях при финансовой поддержке Фонда развития территорий регионы-шефы реализуют 1633 мероприятия, в том числе восстановят 1145 жилых зданий, 227 соцобъектов, 173 объекта ЖКХ и 41 объект транспортной инфраструктуры, а также проведут 47 иных мероприятий, указывается в сообщении.
По распоряжению правительства России Фонд развития территорий предоставляет финансовую поддержку регионам-шефам на ремонтно-восстановительные работы. "Также мы формируем и контролируем исполнение сводного плана восстановления жилья и инфраструктуры субъектами Российской Федерации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, осуществляем координацию деятельности регионов-шефов при выполнении ремонтно-восстановительных работ", - отметил Шагиахметов.
Он добавил, что специалисты Фонда развития территорий также проводят оперативный анализ эффективности межуровневого взаимодействия между Минстроем России, субъектами РФ и новыми регионами, вплоть до властей муниципальных образований.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин высоко оценил результаты работы Фонда развития территорий в новых регионах, подчеркнув, что ФРТ ведет "большую работу в очень непростых условиях", и выразил благодарность коллективу.