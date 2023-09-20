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При финансовой поддержке ФРТ восстановили школу в Запорожской области - РИА Новости, 20.09.2023
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11:25 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/shkola-1897478078.html
При финансовой поддержке ФРТ восстановили школу в Запорожской области
При финансовой поддержке ФРТ восстановили школу в Запорожской области - РИА Новости, 20.09.2023
При финансовой поддержке ФРТ восстановили школу в Запорожской области
При финансовой поддержке Фонда развития территорий (ФРТ) специалисты из Пензенской области восстановили среднюю общеобразовательную школу №1 в городе Токмаке... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:25
2023-09-20T11:25
ильшат шагиахметов
марат хуснуллин
донецкая народная республика
запорожская область
жкх
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. При финансовой поддержке Фонда развития территорий (ФРТ) специалисты из Пензенской области восстановили среднюю общеобразовательную школу №1 в городе Токмаке Запорожской области, сообщила пресс-служба фонда. При поддержке Фонда развития территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях силами регионов-шефов проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры. В том числе в порядок приводят социальные учреждения. "Фонд предоставил финансовую поддержку Пензенской области, которая в рамках оказания шефской помощи восстанавливает социально значимые учреждения в населенных пунктах Токмакского района Запорожской области. За полтора месяца строители провели остекление более 200 квадратных метров окон, выполнили замену входной группы дверей, обновили спортивный зал школы и отремонтировали пострадавшие от обстрелов учебные классы, а также привели в порядок фасад и цоколь здания", – рассказал глава фонда Ильшат Шагиахметов, слова которого приводятся в сообщении. Он также уточнил, что всего в 2023 году под контролем Фонда развития территорий силами регионов-шефов в четырех новых субъектах РФ запланировано восстановить 3,6 тысячи объектов на сумму 49,8 миллиарда рублей за счет средств региональных бюджетов и внебюджетных источников. Кроме того, до конца года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях при финансовой поддержке Фонда развития территорий регионы-шефы реализуют 1633 мероприятия, в том числе восстановят 1145 жилых зданий, 227 соцобъектов, 173 объекта ЖКХ и 41 объект транспортной инфраструктуры, а также проведут 47 иных мероприятий, указывается в сообщении. По распоряжению правительства России Фонд развития территорий предоставляет финансовую поддержку регионам-шефам на ремонтно-восстановительные работы. "Также мы формируем и контролируем исполнение сводного плана восстановления жилья и инфраструктуры субъектами Российской Федерации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, осуществляем координацию деятельности регионов-шефов при выполнении ремонтно-восстановительных работ", - отметил Шагиахметов. Он добавил, что специалисты Фонда развития территорий также проводят оперативный анализ эффективности межуровневого взаимодействия между Минстроем России, субъектами РФ и новыми регионами, вплоть до властей муниципальных образований. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин высоко оценил результаты работы Фонда развития территорий в новых регионах, подчеркнув, что ФРТ ведет "большую работу в очень непростых условиях", и выразил благодарность коллективу.
https://ria.ru/20230914/mariupol-1896374035.html
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ильшат шагиахметов, марат хуснуллин, донецкая народная республика, запорожская область, жкх, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Ильшат Шагиахметов, Марат Хуснуллин, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, ЖКХ, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Фонд развития территорий (ФРТ, ранее - Фонд защиты прав дольщиков)

При финансовой поддержке ФРТ восстановили школу в Запорожской области

© Фото : Фонд развития территорий/TelegramВосстановленная школа в городе Токмаке Запорожской области
Восстановленная школа в городе Токмаке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : Фонд развития территорий/Telegram
Восстановленная школа в городе Токмаке Запорожской области
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. При финансовой поддержке Фонда развития территорий (ФРТ) специалисты из Пензенской области восстановили среднюю общеобразовательную школу №1 в городе Токмаке Запорожской области, сообщила пресс-служба фонда.
При поддержке Фонда развития территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях силами регионов-шефов проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры. В том числе в порядок приводят социальные учреждения.
"Фонд предоставил финансовую поддержку Пензенской области, которая в рамках оказания шефской помощи восстанавливает социально значимые учреждения в населенных пунктах Токмакского района Запорожской области. За полтора месяца строители провели остекление более 200 квадратных метров окон, выполнили замену входной группы дверей, обновили спортивный зал школы и отремонтировали пострадавшие от обстрелов учебные классы, а также привели в порядок фасад и цоколь здания", – рассказал глава фонда Ильшат Шагиахметов, слова которого приводятся в сообщении.
Он также уточнил, что всего в 2023 году под контролем Фонда развития территорий силами регионов-шефов в четырех новых субъектах РФ запланировано восстановить 3,6 тысячи объектов на сумму 49,8 миллиарда рублей за счет средств региональных бюджетов и внебюджетных источников.
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Кроме того, до конца года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях при финансовой поддержке Фонда развития территорий регионы-шефы реализуют 1633 мероприятия, в том числе восстановят 1145 жилых зданий, 227 соцобъектов, 173 объекта ЖКХ и 41 объект транспортной инфраструктуры, а также проведут 47 иных мероприятий, указывается в сообщении.
По распоряжению правительства России Фонд развития территорий предоставляет финансовую поддержку регионам-шефам на ремонтно-восстановительные работы. "Также мы формируем и контролируем исполнение сводного плана восстановления жилья и инфраструктуры субъектами Российской Федерации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, осуществляем координацию деятельности регионов-шефов при выполнении ремонтно-восстановительных работ", - отметил Шагиахметов.
Он добавил, что специалисты Фонда развития территорий также проводят оперативный анализ эффективности межуровневого взаимодействия между Минстроем России, субъектами РФ и новыми регионами, вплоть до властей муниципальных образований.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин высоко оценил результаты работы Фонда развития территорий в новых регионах, подчеркнув, что ФРТ ведет "большую работу в очень непростых условиях", и выразил благодарность коллективу.
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Ильшат ШагиахметовМарат ХуснуллинДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЖКХРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Фонд развития территорий (ФРТ, ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
 
 
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